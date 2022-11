CIVITANOVA - Riconoscimento per lo storico locale di piazza XX Settembre, a cui sono state assegnate due Chicchi e due Tazzine. «E' il bar più antico delle Marche con 131 anni di storia»

Il Vecchio Caffè Maretto di Civitanova è entrato nella guida “Bar d’Italia del Gambero Rosso”. Con due Chicchi e due Tazzine lo storico locale di piazza XX Settembre è tra i pochi bar della provincia di Macerata ad aver ottenuto questo riconoscimento. Il Gambero Rosso ha premiato i migliori 42 bar d’Italia che hanno ottenuto tre Chicchi e tre Tazzine (nelle Marche figura solo la pasticceria Picchio di Loreto) e nella guida nata nel 2000 sono stati inseriti tutti gli altri locali più meritevoli.

Tra questi figura per la prima volta nella sua lunga storia il Vecchio Caffè Maretto. Vecchio perché la sua prima apertura è datata addirittura 1891. «E’ il bar più antico delle Marche – spiega Luca Leonardi che da 9 anni gestisce il locale assieme alla sua famiglia – Questo riconoscimento del Gambero Rosso per noi è stata una bella soddisfazione. Ricevere subito due Chicchi e due Tazzine è un bel risultato per una new entry. Da marzo 2022 siamo forniti dalla Illy Caffè e questo sicuramente ci ha aiutato. Merito di tutta la nostra squadra (12 dipendenti più qualche contratto a chiamata)».

Sotto le logge di Palazzo Sforza, sede del Comune di Civitanova, da 131 anni c’è il Caffè Maretto. E negli ultimi anni si è puntato forte sulla qualità, scelta che ha portato a questo riconoscimento.

(foto di Federico De Marco)

(promoredazionale)