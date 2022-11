L'APPUNTAMENTO il 2 dicembre alle 16, sarà celebrata dal vescovo Marconi

Anche quest’anno il 2 dicembre nella Chiesa di Santa Croce alle 16 il vescovo Marconi celebrerà la liturgia di Natale di Macerata Città amica della persona con demenza. «Un appuntamento importante per tutta la cittadinanza che rende più che mai concreto il percorso che stiamo facendo insieme – scrivono gli organizzatori – e che vede Macerata scelta dal tavolo delle demenze del Ministero della Salute come esempio per l’Italia Centrale».