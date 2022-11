Trasferimento guardia medica,

da oggi è al poliambulatorio

CIVITANOVA - Si è interrotto il sodalizio fra Asur e la Croce verde che ospitava nella struttura di via Moro il servizio. Da stanotte chi ha bisogno dovrà recarsi in via Abruzzo

Si è concluso questa mattina alle 8 l’ultimo servizio della guardia medica all’interno della struttura della Croce verde di Civitanova. Da oggi il servizio si sposta al poliambulatorio di Civitanova in via Abruzzo. Il servizio sanitario dell’Asur da anni veniva ospitato all’interno di una stanza della struttura della Croce verde in via Aldo Moro. Ad ospitare i medici e le dottoresse dell’Asur saranno da stasera gli spazi del poliambulatorio. Non cambiano invece gli orari di apertura: dalle 20 alle 8 dei giorni feriali e h24 nei giorni festivi. Guardia medica trasferita: dal 23 sarà al poliambulatorio

