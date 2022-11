VOLLEY - Il match valido per l’ottava giornata di andata di SuperLega sarà recuperato mercoledì 21 dicembre alle 20.30, sempre all'Eurosuole Forum

Lube – Emma Villas Aubay Siena sarà recuperata mercoledì 21 dicembre alle 20.30, all’Eurosuole Forum. Valida per l’ottava giornata di andata di SuperLega, originariamente in programma lo scorso 20 novembre, è stata rinviata a causa di alcune positività nella squadra biancorossa (leggi l’articolo). La società cuciniera ricorda che quanti hanno acquistato i biglietti prima del rinvio potranno utilizzare i ticket per assistere al match del 21 dicembre. Chi preferisce usufruire del rimborso può seguire le procedure previste. Per i ticket acquistati online e nei punti vendita Vivaticket, fino alle 24 di giovedì 1 dicembre sarà attiva la piattaforma di rimborso al seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi. Le domande saranno elaborate al termine del periodo di richiesta, cioè dal 2 dicembre. I ticket emessi al botteghino verranno rimborsati alla cassa dell’Eurosuole Forum dal martedì al venerdì (dalle 17 alle 19) entro giovedì 1 dicembre.