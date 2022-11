Ciarapica e Turchi in Vaticano

VISITA - Sabato 26 novembre il sindaco di Civitanova e il consigliere comunale parteciperanno alla presentazione della miscellanea di studi pubblicata per il 50esimo di ordinazione presbiterale di Padre Bernard Ardura O. Praem, presidente del pontificio comitato di scienze storiche

Trasferta in Vaticano per Fabrizio Ciarapica. Il sindaco di Civitanova, accompagnato dal consigliere Pierpaolo Turchi parteciperà come ospite ad un evento in occasione del 50esimo anniversario di ordinazione presbiteriale di padre Bernard Ardura Praem. Coordinatore dell’evento è il civitanovese di adozione Pierantonio Piatti, marchigiano dell’Anno nel 2020, che da anni lavora nel Pontificio comitato di scienze storiche. Molte le personalità che interverranno: Florence Mangin, ambasciatrice di Francia presso la Santa Sede. Introduce e modera Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano. Tra i relatori il cardinale Paul Poupard, presidente emerito del Pontificio consiglio della cultura. L’evento si concluderà con l’esecuzione di brani polifonici eseguiti dall’ensemble vocale della chiesa confraternale del Sacro Cuore di Gesù in Tolentino: Mauro Carloni, Michele Carloni, Diego Minnozzi, Alessandro Pucci, Claudio Sagretti e Stefano Stella. Al termine del concerto sarà eseguita la composizione del giovanissimo compositore teramano Federico Verrigni: Je vous salue, Marie, composta appositamente in onore del festeggiato.