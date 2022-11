MACERATA - La tappa del Grand Tour delle Marche che animerà Macerata da venerdì 18 a domenica 20 novembre.

Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo sarà tra i protagonisti di Tipicità Evo, tappa del Grand Tour delle Marche che animerà Macerata da venerdì 18 a domenica 20 novembre. L’Associazione ha preparato un ampio programma di iniziative, realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche, che va ad integrarsi nel cartellone dell’evento. Le Bontà di Confartigianato si snoderà infatti tra mercatini, degustazioni, show cooking, presentazioni delle specialità enogastronomiche locali e momenti formativi e di incontro pubblico. Partendo quindi da piazza Cesare Battisti per tutto il loggiato del Palazzo degli Studi, fino alla Galleria Scipione, si avrà la possibilità di entrare in contatto con i produttori locali che presenteranno le loro eccellenze in uno spazio di degustazione e di vendita.

Le Bontà di Confartigianato prenderà il via sabato 19 novembre, quando alle 11.30 alla Galleria Scipione si terrà la tavola rotonda Vini marchigiani: la loro qualità e il loro potere rappresentativo, con la partecipazione dell’Università degli Studi di Camerino, l’Associazione Italiana Sommelier Marche e l’IIS Garibaldi di Macerata. Dopo i saluti istituzionali, interverranno: Lucia Lenti, docente Unicam (Caratterizzazione chimica e sensoriale dei vini docg della Regione Marche); Gualberto Compagnucci, maestro sommelier, campione italiano 1984 e fondatore AIS Marche (La doc dei colli Maceratesi nelle esigenze del consumatore); Giuseppe Potentini, docente IIS Garibaldi (Le competenze degli imprenditori per i nuovi mercati). Le conclusioni sono affidate ad Angelo Serri, direttore di Tipicità.

Alle 15.30 partirà da piazza Mazzini Pedalando in città, un percorso in bici con guida cicloturistica e degustazione a tappe nei locali di Macerata, a cura di Zerodiciannove (il costo, 10 euro, include noleggio e-bike, attrezzatura di sicurezza, assicurazione e degustazione; info e prenotazioni 3383491133). Quindi alle 18 e alle 19 sono previsti due show cooking. Il primo, Degusta e conosci i prodotti del nostro territorio, a cura dello chef Paolo Paciaroni; il secondo, Come mangiare sano e con gusto: dagli ingredienti locali al consumatore attento alla salute, a cura di Non Solo Pasta da Laila.

Il programma di domenica 20 novembre inizierà alle 10.45 con la replica di Pedalando in città e proseguirà nel pomeriggio alla Galleria. Alle 17, lo chef Paolo Paciaroni tornerà sul tema Degusta e conosci i prodotti del nostro territorio con il suo show cooking, mentre alle 18 spazio ad una degustazione e focus sui vini maceratesi a cura di Stefano Isidori, Presidente AIS Marche.

Inoltre, sabato e domenica, a partire dalle 10.30 nel Loggiato del Palazzo degli Studi, sarà possibile visitare il mercatino e degustare le specialità delle aziende d’eccellenza del territorio.