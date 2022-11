MACERATA - Taglio del nastro venerdì 18 novembre alle 10, poi talk show in Provincia con Giuseppe Convertini di Linea Verde

Torna a Macerata, con la seconda edizione, Tipicità Evo che propone un invitante fine settimana tra gusto, curiosità e conoscenza. Appuntamento dal 18 al 20 novembre, nelle piazze, nei palazzi e negli angoli della città, con la manifestazione promossa dal Comune di Macerata in collaborazione con associazioni, partner pubblici e privati e con la partnership scientifica dell’Università degli Studi di Macerata.

Tipicità Evo è un vero festival contemporaneo, che privilegia la contaminazione tra attività produttive e spazi pubblici, Ateneo e istituti scolastici, talenti in cucina e chef affermati, curiosi e famosi, piccoli produttori e spiriti innovatori. Eventi speciali, mercatini animati, degustazioni inconsuete e trekking gourmand esplorano le nuove traiettorie del cibo.

Taglio del nastro previsto venerdì 18 novembre, alle 10, in piazza della Libertà davanti a un quadro realizzato per l’occasione dall’Infiorata di Castelraimondo all’interno del Tipicità Village. A seguire, appuntamento nella Sala consiliare della Provincia di Macerata dove dalle 10, 30 si terrà il talk show coordinato da Giuseppe Convertini, conduttore di Linea Verde RAI.

Alle 11:30, sempre nella Sala consiliare della Provincia, “I linguaggi del cibo”, evento curato dall’Università di Macerata che avrà come filo conduttore proprio i percorsi umani e culturali che si celano dietro al cibo, alle tradizioni e alla cultura gastronomica locale, il tutto analizzato da una prospettiva multidisciplinare.

Nel pomeriggio di venerdì 18, a partire dalle 18, l’Auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti ospiterà la chef stellata Viviana Varese per l’appuntamento curato da Banca Mediolanum e Grand Tour delle Marche. In una intervista rilasciata a Gambero Rosso, Varese dichiara che “la cucina è un atto politico”; nel corso dell’appuntamento maceratese si cercherà di decodificare la sua cucina, la sua visione del mondo e i valori che ogni giorno porta avanti grazie al suo eccellente team di lavoro.