CASTELRAIMONDO - Il consigliere di minoranza Costantino Mariani replica all'assessore Ilaria Cittadini: «L'abbiamo organizzato per parlare con i ragazzi di una iniziativa che li vede protagonisti»

Aperitivo della discordia per i giovani a Castelraimondo, botta e risposta tra maggioranza e opposizione. L’assessore ai servizi sociali Ilenia Cittadini ha accusato la minoranza di strumentalizzare un aperitivo organizzato dal gruppo consiliare “Castelraimondo insieme” per lo scorso 7 novembre alle 18,30 intitolato “Aperi giovani, speciale consulta dei giovani”, rivolto a giovani tra i 18 e i trent’anni, prima della prima riunione della consulta prevista per il 10 novembre.

L’assessore ha chiesto alla minoranza di annullare l’aperitivo in quanto sarebbe stata un’occasione di strumentalizzazione politica, di un organismo che vuole essere apolitico. Nel merito giunge pronta la replica di Costantino Mariani capogruppo di “Castelraimondo insieme” che spiega: «Si trattava di un invito ai giovani, con la finalità di informarli riguardo ad un’iniziativa, che li vede protagonisti assoluti, ma della quale in pratica non erano stati messi a conoscenza». Mariani sottolinea come l’impegno della minoranza era rivolto solo ad un’azione divulgativa e di conoscenza delle possibilità offerte ai giovani stessi dalla partecipazione alla Consulta, aspetti di cui non sarebbero stati resi partecipi: «Il mio impegno era rivolto a fare ottenere alla deliberazione del consiglio comunale la massima efficacia, nell’interesse dei giovani e delle istituzioni. Spiace che ogni iniziativa venga letta come scontro di fazioni e secondo schemi di appartenenza. Spiace ma purtroppo non meraviglia, perché è sempre stato questo lo schema comportamentale di chi a Castelraimondo governa da tanti anni. Essendo vincolati ad una logica settaria di continua contrapposizione, non riescono a concepire un’azione svincolata da interessi di parte. A testimonianza di quanto dico, informo che la riunione molto partecipata si è svolta con buon successo e la presenza attiva dell’assessore Ilenia Cittadini, che ringrazio per la disponibilità».

(m. o.)