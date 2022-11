CASTELRAIMONDO - Ilenia Cittadini, assessore alle Politiche giovanili, critica la proposta del gruppo "Castelraimondo Insieme" di promuovere un incontro domani, alla vigilia della prima assemblea del 10 novembre: «Non si può e non si deve mettere la firma su un organismo che da regolamento non ha influenze politiche. Chiedo al capogruppo Costantino Mariani di annullare l'iniziativa»

La minoranza organizza un aperitivo con i partecipanti alla Consulta dei giovani alla vigilia della prima assemblea. La maggioranza non ci sta: «Svilito il lavoro svolto in Consiglio. Non c’è nessuna efficacia positiva se non strumentalizzare politicamente un organo che per statuto è neutro» dice Ilenia Cittadini, assessore alle Politiche giovanili e componente del gruppo di maggioranza “Castelraimondo il futuro”.

«La Consulta dei giovani deve rappresentare innanzitutto i bisogni e i desideri dei giovani, seguendo i dettami della democrazia partecipata. Il timore, visto l’evento organizzato dalla minoranza per domani 7 novembre, dove si scrive in vista della Consulta dei giovani (prima assemblea prevista il 10 novembre), è che possa essere utilizzata come uno strumento di parte, tradendo gli obiettivi e le finalità per le quali è stata istituita – spiega Ilenia Cittadini -. Sono molto amareggiata dall’iniziativa dal gruppo di minoranza Castelraimondo Insieme, un aperitivo chiamato “Aperigiovani – speciale consulta dei giovani”.

Non ne vedo nessuna efficacia positiva se non strumentalizzare politicamente un organo che per statuto è neutro. Il regolamento è stato costruito all’interno della Commissione affari istituzionali e sociali, dove c’è rappresentanza sia della maggioranza che della minoranza. Questo incontro in preparazione alla Consulta dei giovani svilisce il lavoro portato avanti nei mesi scorsi dalla sottoscritta e dal consiglio. Quello che, come amministratori, siamo chiamati a fare è favorire partecipazione attiva e spontanea. Non si può e non si deve mettere la firma su un organismo che da regolamento non ha influenze politiche. Chiedo al gruppo Castelraimondo Insieme e al capogruppo di minoranza Costantino Mariani di annullare tale iniziativa e sarei ben felice di organizzare un incontro dove possa esser presente la rappresentanza di maggioranza e di minoranza, mossi dal fatto che i giovani sono e devono essere importanti per tutti».