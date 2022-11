SAN SEVERINO - Alla guida un 62enne che ha accusato un malore e ha perso il controllo del mezzo. E' stato portato in pronto soccorso

Malore mentre è alla guida, finisce contro il guardrail: in ospedale un dipendente Asur. L’uomo, 62 anni, questa mattina intorno alle 12,30 stava percorrendo la strada Settempedana alla guida di un furgone dell’azienda sanitaria. Si stava occupando del trasporto di materiale ed era arrivato nella zona dell’ospedale di San Severino quando si è sentito male e ha perso il controllo del furgone. Il mezzo è finito contro un guardrail. L’uomo è stato soccorso dal 118 e in seguito trasportato al pronto soccorso di Camerino. Le condizioni del 62enne non sarebbero gravi.