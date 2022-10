CASTELRAIMONDO - L'appuntamento per martedì 8 novembre alle ore 15,30 all’oratorio: parteciperanno il capitano Angelo Faraca e gli assessori Roberto Pupilli e Ilenia Cittadini

Difendersi da truffe e furti grazie ai preziosi consigli dell’Arma dei carabinieri. A Castelraimondo un incontro pubblico di prevenzione e sensibilizzazione sul tema delle truffe e dei furti con la partecipazione del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Camerino, il capitano Angelo Faraca, del vicesindaco e assessore alla Sicurezza Roberto Pupilli e dell’assessore ai Servizi Sociali Ilenia Cittadini.

L’appuntamento, organizzato appunto dai due assessorati, è fissato per martedì 8 novembre alle 15,30 all’oratorio di Castelraimondo. Verranno portati alcuni esempi e discussi alcuni consigli per evitare di incappare in raggiri e frodi, così come prevenire scippi e furti grazie all’esperienza dei carabinieri sul tema. L’incontro è aperto a tutti. «Ringrazio il capitano Faraca insieme al maresciallo D’Afflisio per averci suggerito questo incontro con la popolazione – commenta il sindaco Patrizio Leonelli -. Sarà un pomeriggio di informazione utile per chi è più avanti con gli anni, ma anche per i più giovani perché le truffe ogni giorno purtroppo vengono affinate e si evolvono a discapito degli onesti cittadini».