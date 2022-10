ANNUNCIO - La gioia di papà Matteo Ciampechini e di mamma Paola Dichiara

Fiocco azzurro per la famiglia Ciampechini, ieri sera all’ospedale di Macerata è nato Elia. Il piccolo pesa 4,3 chili ed è lungo 52 centimetri. Emozionatissimi il papà Matteo Ciampechini e la mamma Paola Dichiara, che hanno così tinto di azzurro il Matteo Cafè, di cui il padre è titolare e l’autoscuola Latini dove lavora la mamma.

«Gli zii ed i nonni sono impazienti di vederlo così come i clienti delle due attività. E’ il bambino più ricercato del momento – fanno sapere i genitori del bambino che concludono con un ringraziamento – Grazie a tutto lo staff di ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Macerata in particolare a Sabrina ed a Gloria che ci hanno assistito per tutta la fase preparatoria e grazie allo staff tutto del dottor Mauro Pelagalli».