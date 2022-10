IN CAMPO polizia, carabinieri e Guardia di finanza: identificate 77 persone e fermati 11 veicoli. Una patente ritirata, una segnalazione alla prefettura per droga e multe per violazioni al Codice della strada

Controlli a tappeto a Civitanova nei locali della movida: 77 persone identificate e 11 veicoli fermati. Una patente ritirata, una segnalazione alla prefettura per droga e multe. E’ il bilancio di un attività di controllo messa in campo da polizia, carabinieri e Unità cinofila della Finanza nella notte tra lunedì e martedì.

Le forze dell’ordine di sono concentrati su alcuni locali notturni della città: dove appunto sono state indentificate decine di persone, alcune anche perquisite. In uno di questi locali del lungomare, un 22enne albanese è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish: è stato segnalato come assuntore alla prefettura. In centro, invece è stata ritirata la patente a un 23enne albanese, residente in Italia da oltre un anno, che guidava con titolo di guida straniero non convertito. Tre le multe per violazioni al Codice della strada: due per guida senza e un’altra per guida senza patente.