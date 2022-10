PROMO - Da un preoccupante aumento della morosità sino alle possibili soluzioni per fronteggiare i rincari. Ne parla Mattia Rinaldi, amministratore delegato di una delle società di servizi specializzata nella gestione del patrimonio immobiliare condominiale in maniera manageriale

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da un’economia affossata da una crisi post pandemica e da un asfissiante caro bollette, grande preoccupazione ha cominciato a serpeggiare anche nel comparto degli amministratori condominiali. Di fatto, da una stima de “Il Sole 24 Ore” è emersa una crescente ondata di mancati pagamenti nei condomini: da una morosità media dal 15% pre Covid si sta andando verso il 35%. Il dato era già delineato dalla primavera ma, dopo il rientro dalle ferie, con l’arrivo delle bollette dell’elettricità di luglio e agosto, è andato via via ad acuirsi. Abbiamo così deciso di approfondire la questione con una delle società di servizi specializzata nella gestione del patrimonio immobiliare condominiale in maniera manageriale più nota del nostro territorio: la Domus Aurea Srl. Così a parlare ai nostri microfoni è stato proprio l’amministratore delegato Mattia Rinaldi.

Rinaldi alla luce di tali dati, lei come sta affrontando questo caro energetico nei suoi condomini?

«Ad essere sincero, in materia di costi per l’energia elettrica, devo ammettere che al momento i nostri condomini non hanno avuto grossi discostamenti rispetto al passato, in quanto avendo grandi numeri riusciamo a strappare sempre condizioni migliori per i nostri clienti. Lo scorso anno abbiamo stipulato una convenzione con player nazionali e internazionali per avere il miglior prezzo garantito e fino ad oggi hanno mantenuto quanto promesso. D’altronde la nostra filosofia rimane sempre quella di offrire il miglior servizio al prezzo più contenuto».

Secondo lei quale potrebbe essere una soluzione per fronteggiare questi rincari?

«La nostra azienda sta approfondendo la tematica delle comunità energetiche, che consentirebbe ai condomini di poter produrre e consumare totalmente o in parte l’energia elettrica prodotta dal loro fotovoltaico, ottenendo una sorta di indipendenza energetica. Tuttavia, onde evitare speculazioni e miraggi, i nostri tecnici stanno valutando la legge per vedere dove è possibile applicarla, senza contare, inoltre, che l’approvvigionamento di materiale e di prodotti per la produzione e l’installazione di fotovoltaici è merce rarissima, con il conseguente aumento dei costi e le difficoltà ad avere tempi certi per l’installazione. Basti pensare che la mia azienda, ad oggi, a distanza di un anno dal pagamento ancora non ha ricevuto l’impianto fotovoltaico da installare».

