FONDI - Il vicesindaco Rossi: «Serviranno a modernizzare sia il lato utente, con possibilità di presentare tutte le pratiche direttamente da casa, sia il lato operatore comunale, con l’abolizione della carta e con lo sviluppo dei servizi cloud»

«Durante l’ultimo consiglio comunale sono state approvate importanti variazioni di bilancio per il nostro Comune. Abbiamo introitato decisivi stanziamenti del Pnrr per la digitalizzazione dei servizi al cittadino, per un totale di circa 150mila euro, che serviranno a modernizzare sia il lato utente, con possibilità di presentare tutte le pratiche direttamente da casa, sia il lato operatore comunale, con l’abolizione della carta e con lo sviluppo dei servizi cloud». E’ quanto dichiara il vicesindaco e assessore al Bilancio del Comune di Sefro, Rodolfo Rossi. «Anche il Comune di Sefro, quindi – continua Rossi – accede a pieno titolo alle risorse Pnrr destinate alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Uno sforzo economico importante che l’Italia e la Ue stanno facendo per rendere il settore strategico degli enti locali, primo presidio sul territorio per il cittadino, sempre più moderno».

«Per il resto – prosegue il vicesindaco Rossi – oltre ad aggiustamenti tecnici, abbiamo anche preso atto del finanziamento di una ulteriore risorsa sisma che supporterà gli uffici nella gestione dei fondi Pnrr-Pnc (fondi nazionali per la rigenerazione urbana dedicati al cratere del Centro Italia 2016, ndr)». Proprio su questo tema interviene anche il sindaco Pietro Tapanelli: «La Regione Marche sta facendo un ottimo lavoro su questi temi. C’è stato un colloquio costante e proficuo con l’ormai senatore Guido Castelli, che aveva la delega al sisma, per arrivare ad assegnare ulteriore forza lavoro ai piccoli comuni, altrimenti impossibilitati a gestire una mole di lavoro così imponente». Conclude il primo cittadino: «Con la partenza per Roma dell’ex assessore, avremo ora direttamente il presidente Acquaroli come punto di riferimento per terremoto, il quale sicuramente sarà a completa disposizione dei nostri territori».