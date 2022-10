MACERATA - Lo scrittore, insegnante e personaggio televisivo parlerà dell'educazione a scuola. Appuntamento in programma sabato 29 ottobre alle 21

Si chiamerà “La scuola di vita” la serata conclusiva degli eventi in occasione del ventennale del progetto “Stammibene” e vedrà come ospite principale lo scrittore, insegnante e personaggio televisivo Andrea Maggi (“Il collegio”, Rai2). Appuntamento a sabato 29 ottobre alle 21 al teatro Lauro Rossi di Macerata. L’evento si rivolgerà direttamente al mondo della scuola in tutte le sue componenti: insegnanti, studenti e genitori.

I temi cardine saranno quelli del coinvolgimento attivo dei ragazzi nei processi di cambiamento e la necessità di costruire un atteggiamento accogliente e non giudicante sia dentro che fuori la scuola. A riempire di musica ci penserà il sociologo e cantautore Marco Saltari, che porterà alcuni brani inerenti alle tematiche trattate. Verrà poi ripercorsa la storia degli interventi che il team Stammibene del dipartimento delle Dipendenze patologiche dell’Asur Area Vasta 3 di Macerata ha realizzato nelle scuole della provincia in questi venti anni attraverso le parole di Silvia Agnani, dirigente sociologo, e Paolo Nanni, comunicatore.

La serata concluderà la trilogia di eventi appositamente creata per l’anniversario dei 20 anni del progetto di prevenzione dipendenze patologiche stammibene.info, dopo l’evento tenuto a Camerino, con focus sulla

ricerca e le nuove metodologie, con ospite Adrian Fartade, e l’evento a Civitanova, incentrato sulla prevenzione in strada, con ospite il rapper Murubutu.

Anche questo evento sarà totalmente gratuito al pubblico e liberamente accessibile, senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per informazioni: teamstammibene@gmail.com o Whatsapp al numero 370365719.