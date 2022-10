TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - Il primo cittadino di Camporotondo protagonista del 2 a 1 in trasferta della Giovanile Nicolò Ceselli sull'Abbadiense. Il Serralta mostra la manita alla Vis Civitanova ed è in testa al gruppo E

di Michele Carbonari

Sonora cinquina e il Serralta di mister Michele Palazzi vola in testa al girone E di Terza categoria, in compagnia di altre tre squadre. Ma a spiccare, nel terzo turno di andata, è il rotondo successo dei gialloblu contro il fanalino di coda Vis Civitanova: decisiva la doppietta di Bambozzi (servito prima da Pelagalli e poi da Pinkowski) e i centri di Lambertucci (ancora assist di Pelagalli), Moretti (sotto la traversa) e Cappellacci (di nuovo cross di Pinkowski). Sempre in vetta e accreditata alla vittoria finale è l’Helvia Recina, che divide la posta in palio nella tana della Veregrense, altra attuale leader (l’orange Matteo Messi pareggia nel finale). Pari anche nel derby fra Stese e Corridonia Fc. Il subentrato rossoblu Tarquini rimedia allo svantaggio, viziato da un rimpallo che ha favorito un giocatore ospite. Anche questo match termina 1 a 1.

Prime affermazioni stagionali, invece, per Monte San Martino e Giovanile Nicolò Ceselli. I ragazzi di Bottoni calano il tris interno al Camerino Castelraimondo: Grillo (di testa), Morichetti (tap in) e Marconi (lanciato da Pompei) firmano la rimonta vincente, dopo la rete di apertura di Cesari. Di Roberto Paoloni (su azione) e del sempreverde sindaco di Camporotondo Massimiliano Micucci (su rigore) i gol che trascinano la formazione di mister De Angelis nel campo dell’Abbadiense (una traversa all’inizio, poi accorcia le distanze su punizione Martorelli, espulso nel finale). Pirotecnici gli altri due pareggi di giornata. Tre a tre fra Lorese e Colbuccaro. I padroni di casa sbloccano con Zerlenga (lanciato da Pioli), un rigore ed espulsione del portiere locale favoriscono il pareggio di Moncieri (dal dischetto). Nonostante l’inferiorità numerica i biancocelesti tornano di nuovo in vantaggio ancora con Zerlenga e con il bomber e allenatore Verdicchio. Gli ospiti reagiscono e trovano il pari grazie ai gol di Petritoli (pallonetto) e Salvucci (ad incrociare). Succede tutto nel primo tempo fra San Ginesio e Giovanile Corridoniense. Aprono e chiudono i rossoblu Danilo Francia (assist di Scagnetti) e Caponi (da trenta metri), nel mezzo la doppietta ospite di Alessio Tamburrini (entrambi su cross dalla destra). Riposava lo Sforzacosta.

Nel girone D vince ancora l’Union Picena, capolista solitaria in virtù del 2 a 1 in trasferta contro l’Acli Villa Musone: determinante la doppietta di Riccardo Ramadori (gol in fotocopia, sui filtranti di Bonfigli e Zallocco).

Il personaggio della settimana: Massimiliano Micucci (Giovanile Nicolò Ceselli). Il sindaco di Camporotondo di Fiastrone, colonna e simbolo della squadra, a 47 anni suonati guida la difesa e realizza il rigore decisivo che regala ai suoi la prima vittoria in campionato.