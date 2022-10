SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il 28enne maceratese trascina i suoi nel 4 a 2 esterno contro gli Amatori Appignano. Nel girone E l'eterno attaccante timbra il cartellino nel 3 a 0 della Monteluponese contro il Casette d'Ete

di Michele Carbonari

Nessun pareggio nel girone F di Seconda categoria. Solo due vittorie, invece, nel raggruppamento E. Giornata dai risultati opposti per le squadre maceratesi nella quinta giornata di andata.

Nel girone F torna a sorridere la capolista Juventus Club Tolentino, che supera di misura in casa la Treiese: decisivo Conforti di testa sugli sviluppi di un corner ad inizio ripresa. I bianconeri riscattano la sconfitta nella tana del Borgo Mogliano, che conquista un’altra pesante vittoria: Staffolani (tap in), Panti (punizione) e Okere (contropiede), oltre a due autogol locali, firmano la cinquina esterna sull’Atletico Macerata. I biancorossi di Persichini rinforzano il secondo posto sempre in compagnia di San Claudio e Belfortese, entrambe vittoriose per 3 a 1. I rossoblu di Cotica espugnano Pievebovigliana (che chiude in nove) trascinati dalla doppietta di capitan Bartolucci (filtrante di Procaccini e in contropiede) e al gol di Meschini (punizione). Vano il rigore dei locali timbrato da Paniccià, subito dopo quello sbagliato da Atragene. I ragazzi di Casoni rimontano la Sefrense (a segno Carbone) grazie ai centri di Silenzi (di testa dopo il penalty sbagliato da Petrarulo), Frapiselli (da fuori) e Mancini (azione personale). È Francesco Patrassi, invece, il protagonista del poker della Vigor Macerata ad Appignano, contro gli Amatori: il 28enne realizza una tripletta (due rigori e rasoterra sul primo palo), mentre apre le marcature ospiti Allushaj. Ininfluenti le reti locali di Vitali e Oro.

Cala il tris e coglie il primo successo stagionale il Ripesanginesio, nel terreno del Vis Gualdo (in gol con il tiro angolato di Felipe Segovia): Moglianesi (calcio piazzato), Contigiani e Boe (entrambi di testa) firmano la rimonta. Di misura, infine, le vittorie casalinghe di Pioraco (Baroni di piatto destro al volo da fuori area stende la Pennese, salvata poi dall’incrocio dei pali colpito da Ciciani) e Petriolo (nel finale il subentrato Acciarresi, in diagonale, piega la Palombese).

Nel girone E rallenta la leader Montecassiano: l’Aries Trodica impone l’1 a 1 (De Caro, di testa sugli sviluppi di un corner, risponde a Chiaraberta, su respinta del portiere). Divide la posta in palio anche l’inseguitrice Promos, a reti inviolate nella tana dell’Academy Civitanovese. Risultato ad occhiali anche per Morrovalle e Real Telusiano (in dieci per quasi un tempo) e per Porto Potenza e Real Porto. Uno a uno fra Pinturetta e Santa Maria Apparente (a segno con Verdicchio, su cross di Acuti). Gli unici successi di turno, tra l’altro interni, li portano a casa Monteluponese e Csi Recanati. La doppietta di Roccetti (destro e sul primo palo a mezza altezza) e l’intramontabile Giuseppe Bugiolacchi (a tu per tu con il portiere in gol a 43 anni suonati) trascinano i giallorossi contro il Casette d’Ete. Masslavica e Di Lernia regalano il bottino pieno ai gialloverdi, nella sfida allo United Civitanova.

Nel girone C il Victoria Strada muove la classifica in virtù del pareggio interno con l’Aurora Jesi, merito della rete siglata da Latini (al volo dal limite). Sospesa per un infortunio all’arbitro, invece, Fabiani Matelica – Valle del Giano, ad inizio secondo tempo sul punteggio di 1 a 0 per i locali (gol di Vissani).

La top 11 (3-4-3): Ercoli (Petriolo), Ribichini (Belfortese), Conforti (Juventus Club Tolentino), Fontana (Aries Trodica); Chiaraberta (Montecassiano), Moglianesi (Ripesanginesio), Panti (Borgo Mogliano), Francesco Patrassi (Vigor Macerata); Roccetti (Monteluponese), Bartolucci (San Claudio), Ciciani (Pioraco). All.: Lorenzini (Csi Recanati).

Il personaggio della settimana: Francesco Patrassi (Vigor Macerata). Il 28enne del capoluogo è alla sua seconda tripletta in carriera. Grazie ai suoi gol contribuisce alla vittoria contro gli Amatori Appignano, alla scalata nel girone F e al primato dei gol fatti dalla sua squadra, ben sedici in cinque partite.