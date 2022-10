MUSICA - Tutti gli appuntamenti dal 28 ottobre al 5 gennaio. Nuovo percorso in collaborazione con Unimc e il laboratorio ImproveIsAction. L'assessore Cassetta: «Manifestazione cardine della politica culturale cittadina». Due mostre fotografiche di Carlo Pieroni, l’omaggio a Chet Baker e a Paolo Piangiarelli. Eventi anche al Pozzo

di Fabrizio Cortella

Nella storica sala Castiglioni della Biblioteca Comunale, Macerata oggi è tornata a vestirsi di musica con la presentazione della 53° edizione di Macerata Jazz. «È tra le più longeve d’Italia!» ha orgogliosamente esordito Daniele Massimi, presidente dell’associazione Musicamdo Jazz che, da parecchi anni, cura la direzione artistica dell’evento organizzato dal Comune di Macerata, in collaborazione con Marche Jazz Network e Associazione Nazionale I-jazz.

«L’amministrazione considera questa manifestazione un cardine della politica culturale cittadina» ha rincarato l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta «tanto che abbiamo fatto ogni sforzo affinché potesse avere luogo, nonostante le difficoltà attuali nel reperire le risorse». Il rettore di UniMc, Francesco Adornato, ha ricordato che «a differenza di ciò che si sente spesso dire in giro, Macerata è una città che possiede un’offerta culturale assai variegata e di elevata qualità; cosa che fa bene sia ai cittadini, sia agli studenti universitari». La proficua collaborazione tra l’Università e Musicamdo ha dato la possibilità a molti studenti, per il terzo anno di seguito, di partecipare a ImproveIsAction, laboratorio incentrato su: la creazione di un ufficio stampa, la cura della fotografia di scena e la realizzazione di interviste agli artisti.

Ancora Massimi: «La rassegna si caratterizza per la qualità, per la presenza di grandi nomi: si spazia dal cantautorato meticcio di Sergio Cammariere al jazz contemporaneo d’oltreoceano di due giovani stelle internazionali quali Christian Sands e Melissa Aldana, accompagnati dalle rispettive band; dall’omaggio doveroso al grande Paolo Piangiarelli dei suoi pupilli Alessandro Lanzoni e Francesco Cafiso al gospel americano di Roderick Giles fino a chiudere con la big band Musicamdo Jazz Orchestra, giovane creatura del festival che dà la possibilità di crescere e di farsi notare a 25 giovani musicisti marchigiani».

Ricche le attività di contorno alla manifestazione principale: prima di ogni serata al Lauro Rossi, nello storico locale Il pozzo, si potrà degustare un aperitivo pre-concerto “scaldandosi” con la musica live di alcuni jazzisti locali, mentre nel foyer del teatro si succederanno ben due mostre fotografiche, “Chet Baker e le Marche” e “So long Paolo Piangiarelli”, a firma di Carlo Pieroni, suo sodale di una vita.

IL PROGRAMMA.

Si inizia venerdì 28 ottobre con Sergio Cammariere e il suo Trio. Lo spettacolo è una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova. Cammariere recupera dal baule dei ricordi i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature. Immancabili, poi, gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durate la sua carriera.

Venerdì 4 novembre arriva Christian Sands Trio. Christian Sands, l’eccezionale pianista americano trentatrenne, che suona da quando aveva due anni, ha già al suo attivo diverse nomination ai Grammy Awards. Pianista dalla tecnica impeccabile, dal fraseggio elegante, sta ampiamente dimostrando che aveva ragione Wynton Marsalis a definirlo, in tempi non sospetti: “A jazz star of the future”.

Sabato 19 novembre sarà la volta del quartetto della giovane sassofonista cilena Melissa Aldana. La sassofonista è inserita dalla rivista Downbeat fra i 25 giovani più promettenti e vanta una nomination al Grammy. All’età di 33 anni ha già ottenuto importanti riconoscimenti internazionali.

Lunedì 19 dicembre, Macerata Jazz dedica un sentito omaggio a Paolo Piangiarelli, vero pilastro del jazz maceratese e punto di riferimento per molti jazzisti nazionali e internazionali. A lui viene tributato un concerto dai due suoi pupilli, oggi stelle del jazz internazionale: il pianista Alessandro Lanzoni, vincitore del Premio Urbani nel 2006 a 14 anni, e il sassofonista Francesco Cafiso che lo vinse a 12 anni, nel 2001.

Martedì 27 dicembre sarà protagonista il Gospel con Roderick Giles & Grace Gospel Choir, affermata formazione statunitense proveniente da Washington DC. Il coro si è esibito in alcune fra le più prestigiose location degli Stati Uniti, fra le quali la Casa Bianca, il Campidoglio, il Kennedy Center e il Washington Convention Center.

Giovedì 5 gennaio, per la chiusura della stagione invernale del Macerata Jazz, arriva il progetto dedicato a Mina della Musicamdo Jazz Orchestra, big band fondata dall’Associazione Musicamdo su idea e coordinamento del sassofonista Stefano Conforti e composta da 25 musicisti jazz principalmente del maceratese. “Grande, grande, grande… Mina” è un progetto che vede alla voce la cantante Alessandra Doria e la direzione del Maestro Luca Pecchia.

Ai primi quattro concerti in teatro è abbinato l’appuntamento “Il gusto del jazz” al Pozzo, storico locale del jazz maceratese. Dalle 9,30 e dopo il concerto sarà possibile degustare un aperitivo con vini del Consorzio Colli Maceratesi DOC, accompagnato dalla musica dei progetti di musicisti marchigiani, in particolare il “Tributo a Chet Baker” di Samuele Garofoli, il trio del contrabbassista Pierpaolo Chiaraluce, il trio del sassofonista Leonardo Rosselli, il nuovo progetto discografico del sassofonista Stefano Conforti.

Biglietti compresi tra 5 e 25 euro. Abbonamenti tra 45 e 95 euro. Alla biglietteria dei teatri in piazza Mazzini a Macerata oppure online su: www.vivaticket.it.

(foto Falcioni)