“Le note delle eccellenze a teatro”,

festa solidale al Persiani

RECANATI - L'evento è stato organizzato dalla Bcc di Recanati e Colmurano, con il patrocinio del Comune. Una serata speciale che si è caratterizzata per l’impegno verso il terzo settore, con le donazioni che saranno interamente devolute alle cooperative Terra e vita e La ragnatela

24 Ottobre 2022 - Ore 17:01 - caricamento letture

«Una banca può veramente dirsi del territorio quando, al di là del normale rapporto con il cliente, riesce a dare centralità alla persona, valore e prerogativa essenziale di ogni credito cooperativo».

Questo è successo sabato scorso all’evento “Le note delle eccellenze a teatro”, organizzato dalla Bcc di Recanati e Colmurano, con il patrocinio del Comune leopardiano. Un teatro Persiani gremito di giovani e famiglie ha permesso di creare una giusta atmosfera di festa e di impegno solidale. La musica e la danza hanno incontrato degli interpreti d’eccezione nei tanti ragazzi e ragazze che si sono esibiti, dimostrando come i giovani siano in grado di coltivare il proprio talento attraverso il sacrificio e la passione.

Le coreografie e i balletti sono state curate dalle scuole di danza locali Ludart, Centro danza l’infinito, I have a dream e Happiness group, mentre la parte musicale è stata affidata alla giovane rock band “Nova”, composta da artisti recanatesi che hanno presentato il loro repertorio musicale. A condurre la serata i due speaker radiofonici di Multiradio vive con te, Giusy e Luca. Una serata speciale che si è caratterizzata anche per l’impegno verso il terzo settore, con le donazioni effettuate durante lo spettacolo che saranno interamente devolute alle cooperative recanatesi “Terra e vita” e La ragnatela. In chiusura dell’evento, il direttore generale della Bcc di Recanati e Colmurano, Davide Celani ed il presidente Sandrino Bertini hanno preannunciato che la manifestazione sarà ripetuta il prossimo anno.

La banca prosegue ora con la sua agenda di eventi targati “70 Anni di Bcc Recanati e Colmurano” con il convegno sul Pnrr calendarizzato per giovedì 27 ottobre all’ auditorium Unimc e la seconda edizione di BCinCin, il brindisi di Natale per i soci e clienti in programma sabato 17 dicembre in piazza Leopardi.

Forte del suo ritrovato ruolo di banca locale e di un bilancio che si attende come uno dei più brillanti della sua storia, la Bcc di Recanati e Colmurano continuerà ancora più decisa a dimostrare concretamente la sua vicinanza al territorio.

