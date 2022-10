Da Cna una targa a Giacobbe:

«E’ un artigiano della solidarietà»

RICONOSCIMENTO dell'associazione all'allenatore della Nazionale cantanti in occasione dell'evento che si è svolto a Matelica. Il presidente Tritarelli: «E' l'emblema di come realizzare concretamente progetti solidali avvincenti come questo»

23 Ottobre 2022 - Ore 15:32 - caricamento letture

In occasione dell’iniziativa di solidarietà organizzata dall’associazione “Lulù e il paese del sorriso”, che ha visto il suo culmine nella partita del cuore tra la Nazionale Italiana Cantanti e il team Amici per la vita (leggi l’articolo), il presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli ha consegnato una targa premio all’allenatore dei cantanti Sandro Giacobbe.

«La nostra associazione – sottolinea Tritarelli – ha previsto un fondo da destinare annualmente ai migliori progetti di solidarietà. Quest’anno, d’accordo con tutto l’ufficio di presidenza Cna Macerata, lo abbiamo dedicato all’acquisto di un DigniCap da donare al reparto di oncologia di Macerata insieme al Rotary di Macerata, siamo stati poi al fianco di Alessandro Gattafoni per raccogliere fondi da destinare ai progetti della Lega Italiana Fibrosi Cistica ed ora abbiamo voluto aiutare con un contributo l’associazione matelicese Lulù e il paese del sorriso per questo bellissimo progetto di solidarietà».

Nel corso della serata clou allo stadio Giovanni Paolo II di Matelica, il presidente Cna ha quindi consegnato una targa premio a mister Giacobbe: «L’ho definito – dice Tritarelli – un artigiano della solidarietà, perché Giacobbe, da sempre, si è impegnato al massimo in progetti di beneficienza. Il nostro riconoscimento è personale per lui, che ha fatto tanto, ma anche simbolicamente per tutta la Nazionale Cantanti che contribuisce fin dalla sua nascita a realizzare concretamente progetti solidali avvincenti come questo».

Il ricavato dell’iniziativa, infatti, sarà destinato a realizzare un progetto finalizzato a far conseguire l’autonomia lavorativa a persone che vivono in situazioni di svantaggio: «Appena Adua Rossi, instancabile animatrice dell’Associazione Lulù, ci ha detto le motivazioni e le finalità del progetto, non potevamo tirarci indietro. Il mondo dell’artigianato e delle piccole imprese che rappresentiamo, può trarre solo giovamento da un’economia inclusiva. Pensare a questi ragazzi al lavoro accanto ai nostri artigiani è la vittoria di tutta una comunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA