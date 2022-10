La Nazionale cantanti a Matelica:

1.200 presenze sugli spalti

SOLIDARIETA' - L’associazione "Lulù e il paese del sorriso" ha organizzato la due giorni "Allo stadio con il cuore". Hanno partecipato il dottor Bassetti, i cantanti Paolo Vallesi, Moreno, Dreno e Pago e altri personaggi televisivi e del web. Il sindaco Baldini: «Dopo tanti giorni tristi per l’emergenza maltempo finalmente abbiamo avuto dei momenti felici»

22 Ottobre 2022 - Ore 15:15 - caricamento letture

Due giorni di solidarietà a Matelica con la Nazionale italiana cantanti. L’evento è organizzato dall’associazione matelicese Lulù e il paese del sorriso.

La cittadina è stata protagonista di due bei momenti che hanno coinvolto la cittadinanza e gli appassionati provenienti da tutto il centro Italia. Dopo l’allenamento di giovedì pomeriggio a Castelraimondo, il gruppo di personaggi famosi che hanno partecipato alla competizione è stato accolto in piazza Mattei per la consegna della “patente da matto” dopo i rituali sette giri della fontana. Un momento apprezzato dal pubblico tra musica e risate.

Ieri serata clou allo stadio Giovanni Paolo II, dove la formazione della Nazionale cantanti ha affrontato il team “Amici per la vita”, una squadra appositamente creata per questi due giorni. Più di 1.200 le presenze, con la partita che è terminata 3 a 0 per la formazione dei cantanti. Diversi i volti noti che hanno partecipato all’iniziativa, dal dottor Bassetti ai cantanti Paolo Vallesi, Moreno, Dreno e Pago, al fianco di altri personaggi televisivi e del web.

«I ricavi dell’evento saranno destinati alla realizzazione di un progetto atto a conseguire l’autonomia lavorativa di persone che vivono in situazioni di svantaggio – scrive il Comune di Matelica -. Sarà realizzata una “Work Accademy” che valorizzi le potenzialità dell’individuo e possa enfatizzarne le abilità, cosicché le difficoltà non saranno più un limite, ma un punto di partenza. In questo modo i ragazzi potranno affrontare al meglio il mondo del lavoro ed essere protagonisti di un’economia inclusiva».

A bordo campo presente anche l’amministrazione, guidata dal sindaco Massimo Baldini e affiancata dal neo assessore regionale allo Sport Chiara Biondi e dal consigliere regionale Renzo Marinelli.

«Due giornate bellissime a Matelica con l’importante scopo di valorizzare la cultura del volontariato e la solidarietà – commenta il primo cittadino -. Caratteristica la prima giornata in piazza Mattei dove una gran folla ha assistito all’ottenimento della “patente da matto” dalla Nazionale cantanti e favolosa la serata “Allo stadio con il cuore”. Tantissima gente sugli spalti con un emozionante saluto finale. È stato un grande piacere parlare e scherzare con tanti personaggi illustri, tutti desiderosi di adoperarsi per la solidarietà. Un grazie sincero ad Adua Rossi e a tutti i suoi collaboratori dell’associazione “Lulù e il paese del sorriso”, grazie a tutti volontari, alle autorità civili e militari presenti alla manifestazione, grazie anche alla presidente del Matelica calcio Sabrina Orlandi e al suo staff che hanno messo a disposizione l’impianto sportivo – conclude il sindaco Baldini -. Dopo tanti giorni tristi causati dall’emergenza maltempo finalmente abbiamo avuto dei momenti felici e abbiamo rivisto il sorriso sui volti della gente».

