PROMOZIONE - I ragazzi di Busilacchi vincono 3 a 1 contro la Futura 96 e conquistano il primo posto a 12 punti, insieme ad Aurora Treia e Civitanovese, che domani affronterà il Matelica

22 Ottobre 2022

Il Trodica cala il tris al San Francesco contro la Futura 96 e vola in testa al girone B di Promozione, agguantando a 12 punti l’Aurora Treia e la Civitanovese, che domani sfiderà il Matelica. Nella settima giornata d’andata l’ex Maceratese Zandri sblocca il match, mentre nella ripresa sono l’ex Cingolani e Ruzzier a regalare i tre punti ai biancocelesti, che nel prossimo fine settimana osserveranno il turno di riposo.

La cronaca. Mister Busilacchi cambia assetto (dal 4-3-1-2 al 4-2-3-1) ma conferma lo stesso undici del derby di Potenza Picena, ad eccezione di Tartabini che sostituisce Usignoli come terzino sinistro e Ciccarelli al posto di Ruzzier che si va a posizionare in mediana al fianco di Perfetti, con Frinconi alto a destra, Zandri sulla trequarti e Cuccù a sinistra, alle spalle del terminale offensivo Cingolani. Sul fronte fermano, invece, mister Pennacchietti decide di schierare un 4-3-1-2 con Conte in cabina di regia supportato dalle mezzali Vicomandi e Capiato, con Marozzi vertice alto dietro al tandem composto da Pistelli e Mannozzi.

Nella prima frazione le due formazioni temono di scoprirsi e concedere il fianco all’avversario e così a risentirne è il gioco che fatica a decollare. La prima conclusione verso una delle due porte è di marca ospite e arriva solamente al 28’ quando Conte da calcio d’angolo pesca la testa di Marzan, il quale si eleva bene ma non riesce ad indirizzare. Per stappare il match serve un episodio e questo arriva Al 37’ quando, su calcio di punizione dalla destra, Zandri scodella in area con il mancino: nessuno riesce a deviare la sfera, la quale tocca terra e si va ad infilare sul secondo palo difeso da Bonifazi. Tuttavia il vantaggio biancazzurro non perdura fino all’intervallo perché nel primo minuto di recupero un lancio dalle retrovie mal letto dalla retroguardia locale consente a Pistelli di involarsi a tu per tu con Fatone e siglare il pareggio.

La ripresa si apre con una clamorosa occasione sciupata dall’ex Cingolani: al 59’ Cuccù converge dalla sinistra verso il centro del campo e impegna Bonifazi con una conclusione rasoterra che schizza sul terreno e gli sfugge dai guantoni. La sfera arriva sui piedi del bomber elpidiense che da due passi spedisce sul fondo. Tuttavia tre giri di lancette più tardi, su un cross dalla destra di Ciccalè (spostato terzino con l’ingresso di Porfiri per Berrettoni), proprio Cingolani si fa perdonare incornando di testa il gol del 2-1. Il nuovo vantaggio biancazzurro accende la sfida che, seppur non regalando particolari emozioni, si carica di agonismo. Al 88esimo i neo entrati Bianchini e Porfiri si allacciano a centrocampo e vengono entrambi espulsi. Di lì a poco gli animi si accendono e anche mister Busilacchi (già ammonito per proteste nel primo tempo) viene allontanato dal campo. Al quarto minuto di recupero ci pensa il cobra Ruzzier a chiudere i giochi trasformando il penalty conquistato da Prosperi, steso da Bonifazi in uscita.

TRODICA (4-2-3-1): Fatone; Berrettoni (16’ st Porfiri), Ciccalè, Ciaramitaro, Tartabini; Perfetti (32’ st Vipera), Ciccarelli; Frinconi (1’ st Ruzzier), Zandri, Cuccù (45’ st Usignoli); Cingolani (39’ st Prosperi). A disposizione: Lanari, Porfiri, Cognigni, Lombardelli, Sanneh. All.: Massimo Busilacchi.

FUTURA 96 (4-3-1-2): Bonifazi; Malavolta, Smerilli, Marzan, Gentile; Vicomandi (39’ st Monti), Conte, Capiato (21’ st Salvati); Marozzi; Pistelli (39’ st Bianchini), Mannozzi. A disposizione: Ripari, Gobbi, Santarelli, Vallasciani, Felloussa, Nepi. All.: Marco Pennacchietti.

TERNA ARBITRALE: El Houssine El Mouhsini della sezione di Pesaro (Nello Grieco di Macerata – Sofia Merli di San Benedetto del Tronto)

RETI: 37’ p.t. Zandri, 46’ p.t. Pistelli, 17’ s.t. Cingolani, 49’ s.t. Ruzzier (R)

NOTE: espulsi: Bianchini e Porfiri al 43’ s.t. per condotta violenta. Espulso mister Busilacchi al 48’ s.t. per somma di gialli. Ammoniti: Perfetti, Pistelli, Ruzzier, Mannozzi, Cuccù. Corner 4 – 3. Recupero: 2’ + 6’.

