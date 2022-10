La minoranza sul bilancio:

«le scelte “sfortunate” di Leonelli»

CASTELRAIMONDO - Costantino Mariani, capogruppo di Castelraimondo Insieme: «Si ascrivono alla buona gestione le iniziative di successo mentre si parla di sfortuna per la tragica gestione dei lavori di riqualificazione in corso Italia e viale Europa. E visti i tempi l'iniziativa Luminarie per il Natale è fuori luogo»

La “ruota della fortuna” colpisce l’amministrazione di Castelraimondo guidata dal sindaco Patrizio Leonelli. Ne sono convinti i consiglieri di Castelraimondo Insieme, gruppo di minoranza, che a pochi giorni dal bilancio del primo anno di amministrazione tracciato dal primo cittadino (leggi l’articolo), dicono la loro riguardo all’azione amministrativa della maggioranza. «Qualche giorno fa il sindaco Leonelli ha tracciato il bilancio del primo anno della sua gestione – spiega in una nota il capogruppo Costantino Mariani -. Un lungo elenco di iniziative di diversa rilevanza e natura riguardo alle quali si possono o meno condividere i toni encomiastici che comprensibilmente il primo cittadino utilizza. Quello che colpisce, piuttosto, è che si ascrivano al merito della buona gestione le iniziative di successo (o tali legittimamente ritenute) mentre sia colpa della sfortuna la tragica gestione dei lavori di riqualificazione che avrebbero dovuto interessare corso Italia e viale Europa e che hanno lasciato un enorme cantiere aperto che nessuno sa quando e a quali costi potrà essere chiuso».

Nel mirino dell’opposizione ci sono gli interventi lasciati a metà per via delle difficoltà della ditta esecutrice: «Senza meno, ci permettiamo allora di dire, che sono state scelte “sfortunate” quelle fatte sulla trasformazione a senso unico del corso, i suoi incomprensibili restringimenti e i parcheggi che occupano la porzione centrale di piazza Dante. Sempre in materia di urbanistica e circolazione altrettanto sfortunate sono state le scelte di spendere oltre 500mila euro per realizzare rotatorie assolutamente inutili, soprattutto quella che raccorderà viale Europa con la ss 256, lasciando com’è oggi l’incrocio con via Sant’Anna, che non verrà raccordato e resterà un nodo irrisolto».

Castelraimondo Insieme bacchetta la maggioranza anche per i ritardi della ricostruzione post terremoto: «Probabilmente saranno dovuti alla sfortuna anche i ritardi nella ricostruzione postsismica sia pubblica che privata, la mancanza di ogni intervento sul cavalcavia ferroviario e la scelta di avere due palazzi comunali di proprietà per mantenere gli uffici in due stabili in affitto per chissà quanti anni ancora. Sempre alla sfortuna saranno da ascrivere il silenzio e l’assoluta mancanza di iniziative rispetto alla lenta ma costante agonia dell’ospedale di Camerino, che si va spegnendo nell’inattività delle istituzioni di qualsiasi livello».

Ciliegina sulla torta, secondo Castelraimondo Insieme, la scelta dell’amministrazione Leonelli di spendere 50mila euro per le luminarie natalizie in piena crisi energetica: «Speriamo di essere più fortunati sotto Natale, quando il progetto “Luminarie”, finanziato con 50mila euro, farà sfavillare le nostre feste. Per ora, visti i tempi che corrono, ci viene da dire che si tratta dell’iniziativa più intempestiva e fuori luogo cui si potesse pensare».

