Il primo anno del sindaco Leonelli:

«Fatte parecchie cose,

altrettante da portare avanti»

CASTELRAIMONDO - Il primo cittadino traccia un bilancio: «Abbiamo partecipato e stiamo partecipando a diversi bandi, per questo devo ringraziare i nostri dipendenti che si stanno facendo in quattro, così come gli operai comunali che ci permettono di tenere in ordine la città e le frazioni e ci aiutano nella logistica degli eventi»

11 Ottobre 2022 - Ore 17:40 - caricamento letture

È passato un anno dalla vittoria alle elezioni comunali della lista guidata dall’attuale sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli. Dal suo insediamento ad oggi si sono succeduti molti avvenimenti, con la giunta impegnata su tanti fronti. È proprio il primo cittadino a ripercorrere questo primo anno di amministrazione. «La prima cosa che abbiamo fatto immediatamente un anno fa è stata quella di sistemare il monumento ai Caduti, durante la campagna elettorale ci è stato chiesto dai cittadini e lo abbiamo fatto subito – ricorda Leonelli -. Poi siamo partiti con i lavori di riqualificazione su corso Italia e viale Europa, siamo stati sfortunati in quanto chi ha vinto il bando di gara non ha rispettato il contratto e abbiamo dovuto sospendere il cantiere. Speriamo di poter riprendere al più presto, prima di fine anno o massimo a gennaio. Abbiamo acquistato anche un vecchio sito della cartiera qui a Castelraimondo per recuperare quell’area e dargli valore con un centro di aggregazione giovanile e un centro ricettivo. Stiamo acquistando anche i locali sotto al cinema Manzoni e varie particelle di terreno intorno al cimitero, tutti investimenti in ottica futura. Stiamo poi progettando una strada alternativa alla chiusura del cavalcavia, un’arteria che uscirà di fronte alla cartiera passando sotto al ponte di Novarchi. Partirà anche la progettazione del nuovo Comune, sono partiti i lavori a Lanciano in merito al partenariato pubblico-privato, a breve inizieranno i lavori per la rotatoria nella zona ex consorzio agrario per gestire al meglio l’incrocio tra viale Europa e la SP361 per San Severino, poi poco dopo partiremo anche con la rotatoria dall’altra parte del viale all’intersezione con la SP256 in direzione Matelica. Abbiamo inaugurato la biblioteca comunale vicino alla stazione, abbiamo fornito assistenza ai bisognosi: mi dispiace ci siano persone in difficoltà, ma come amministrazione comunale stiamo cercando di fare il possibile. Così come per le emergenze lontane da noi come la guerra in Ucraina e l’alluvione nell’anconetano, in questi casi è stato fatto un grande lavoro da parte della nostra Protezione civile. Per il loro impegno non smetterò mai di ringraziarli. Sono tutte persone preparate e fantastiche. Grazie di cuore».

Tante le pratiche aperte e tanto il lavoro degli uffici comunali: «Abbiamo partecipato e stiamo partecipando a diversi bandi, per questo devo ringraziare i nostri dipendenti che si stanno facendo in quattro, così come gli operai comunali che ci permettono di tenere in ordine la città e le frazioni e ci aiutano nella logistica degli eventi». A proposito di eventi, la città di Castelraimondo si è confermata luogo di iniziative di successo: dalle proposte culturali agli spettacoli di piazza passando per gli appuntamenti sportivi e le commemorazioni e ricorrenze. «Dopo le tante iniziative di Natale, l’anno è iniziato con un bel concerto di Capodanno, poi c’è stato l’evento di Volare con Riccardo Fogli e altri importanti artisti – spiega Leonelli -. Nomi importanti anche per Marche in Vetrina, cito tra i tanti ospiti la grandissima cantante Orietta Berti, che ha fatto divertire la folla accorsa da tutta la regione per una bellissima e molto partecipata serata. Un grande successo come ogni anno per la tradizionale Infiorata Corpus Domini, che quest’anno si è chiusa nel segno dei giovani con migliaia di presenze in piazza grazie all’evento con dj Fargetta. Tanta partecipazione anche per la proiezione de La ballata dei gusci infranti del nostro caro Simone Riccioni, che in questo ultimo anno ha dimostrato più volte la vicinanza alla nostra città. Con le scuole abbiamo visto i ragazzini esibirsi in diversi concerti e spettacoli. Con Maska Marke abbiamo accolto in città un bel seminario, coinvolgendo anche le città limitrofe, vedendo tanta partecipazione agli spettacoli. Poi abbiamo avuto Marchestorie a Crispiero, che ha permesso di far conoscere ai più piccoli la figura di Nazareno Strampelli e che ora il 22 e 23 ottobre sarà protagonista di una due giorni di grande importanza a 80 anni dalla sua morte. A Castelraimondo è rinato anche un museo di alto valore scientifico come “Habitus”, che ha messo al centro la tradizione folcloristica della città con una struttura unica a livello nazionale grazie all’intervento di professori dell’Università La Sapienza e dell’ateneo di Perugia insieme al grande lavoro del presidente del gruppo folk Luca Barbini. Abbiamo festeggiato poi i 150 anni della banda cittadina ed è stata inaugurata la nuova area camper. Stiamo cercando di dare vita a una consulta dei giovani, mentre sempre recentemente abbiamo commemorato i militari caduti in Afghanistan insieme a diverse famiglie dei caduti grazie all’evento degli Alpini. A inizio mese abbiamo visto accendersi la frazione di Castel Santa Maria grazie alla giovane Ambra Lorito che ha dato vita a una mostra molto particolare tra arte e suoni. Sul fronte dello sport invece faccio i complimenti per i bei risultati calcistici raggiunti dalla Folgore, ringraziamo poi le associazioni che si danno da fare ogni anno per portare avanti eventi come ad esempio la Stracassero. Ora ci aspetta un bel calendario per il periodo natalizio di fine 2022».

Sono molte le sfide che si prospettano nei prossimi mesi e anni. «Sono state fatte parecchie cose, di carne al fuoco ce n’è stata messa molta e ce n’è tanta ancora da mettere. Soprattutto in un momento di crisi energetica come questa – annuncia Leonelli -. Siamo alle porte dell’inverno e siamo preoccupati per i forti aumenti sia per le casse del Comune, infatti stiamo studiando come intervenire in ottica di risparmio, sia per le tasche dei nostri cittadini e delle imprese. Non dimentichiamoci del convegno organizzato qualche mese fa sulla possibilità di creare delle comunità energetiche rinnovabili. Come ente cerchiamo di essere vicini in ogni modo alla popolazione, su tutti i fronti. Ogni assessore e ogni membro dell’amministrazione in questo primo anno si è dato molto da fare, tutte le cose elencate sono frutto di un lavoro di squadra che deve proseguire anche nei prossimi 4 anni di governo. Sono sicuro di avere al mio fianco un ottimo gruppo composto da persone preparate e che hanno già dimostrato di volersi mettere totalmente a disposizione della comunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA