Paglialunga rintuzza Ciarapica:

«Non solo Sgarbi,

216mila euro per 5 spettacoli»

CIVITANOVA - L'ex candidata sindaca continua a criticare la politica culturale e le spese per concerti e iniziative di intrattenimento: «Ha ragione il sindaco, le mie scelte sarebbero diverse»

13 Ottobre 2022 - Ore 18:40 - caricamento letture

«Ha ragione Ciarapica, le mie scelte in fatto di materia culturale non sarebbero certo state paragonabili alle sue». Non si fa attendere la replica della consigliera comunale di opposizione Mirella Paglialunga dopo le parole del sindaco che ha difeso la politica culturale sotto attacco da parte della minoranza nel consiglio comunale di martedì sera. Paglialunga sottolinea come in quella sede lei stessa abbia contestato spese ritenute eccessive per spettacoli che hanno drenato cospicue risorse, mentre per iniziative legate a scuola e infanzia.

Mirella Paglialunga torna infatti ad elencare le cifre: oltre agli 80mila euro per due serate con Vittorio Sgarbi l’ex candidata sindaco sottolinea anche altre iniziative: «Per Mat -Musica a teatro una rassegna che ha toccato 9 comuni per 16 spettacoli, di cui 5 a Civitanova, sono stati spesi 213.696 euro e nessun rimborso o contributo è venuto dagli altri comuni beneficiari del progetto o dalla Regione. Fate voi i conti – afferma la Paglialunga – Civitanova ha pagato uno spettacolo realizzato nel nostro territorio comunale circa 42 mila euro. Ho chiesto se sono previsti reintegri da parte degli altri comuni ma il sindaco Ciarapica non ha risposto. Credo che la trasparenza sia un obbligo e non un optional. Analogo problema per due altre iniziative: 4 ore circa di spettacolo con Vittorio Sgarbi, in piena campagna elettorale sono costate al Comune 80mila euro e per la politica culturale gestita dall’azienda Teatri il sindaco, nel 2021, ha contribuito con 955mila euro. Al contrario per le iniziative teatrali delle scuole sono state spese solo 502 euro e per l’evento “A teatro con mamma e papà” solo 695 euro. Per questi motivi ho dato voto contrario all’approvazione del bilancio dell’Azienda Teatri ed alla politica culturale decisa dal sindaco Ciarapica a cui confermo che ha ragione: qualora fossi diventata sindaca le mie scelte non sarebbero state certamente paragonabili alle sue».

