Omicidio in casa:

massacrata di botte una 41enne,

fermato il marito (Foto/Video)

IL DELITTO è avvenuta intorno alle 11 in via Montefanese: la vittima è Ilaria Maiorano. In stato di fermo El Gheddassi Tarik, 40enne marocchino. La coppia aveva due figli

Omicidio a Padiglione di Osimo dove una donna di 41 anni, italiana, è stata trovata morta dopo essere stata massacrata di botte. E’ successo intorno alle 11, in un’abitazione in via Montefanese. La vittima è Ilaria Maiorano. In stato di fermo il marito della donna, El Gheddassi Tarik, 40enne marocchino, che si trovava agli arresti domiciliari per droga. E’ sospettato dell’omicidio. I due si erano sposati con rito civile anni fa e avevano due figlie piccole e la donna le portava spesso a studiare il Corano nella moschea, nei pressi del maxi parcheggio di Osimo.

A lanciare l’allarme stamattina è stata una parente della vittima. La segnalazione arrivata al Nue 112 parlava di una violenta lite in casa e di una persona che non rispondeva al telefono. Sul posto sono così arrivati 118 e carabinieri, ma per la 41enne non c’era giù più niente da fare. Il marito della vittima è stato arrestato e portato in caserma. La versione che ha fornito agli inquirenti è che la moglie sarebbe caduta sbattendo accidentalmente la testa.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni: «Le indagini sono in corso – ha detto il primo cittadino – posso solo dire che è morta una ragazza, una mia ex compagna di scuola, era sposata con un ragazzo magrebino con cui aveva avuto due figli».

