Master piano festival,

il concerto di Laureti

TOLENTINO - Il pianista marchigiano di fama internazionale al Politeama sulle note di Schubert, Casella e Chopin: l'appuntamento è per domenica 16 ottobre alle 18

11 Ottobre 2022 - Ore 12:21 - caricamento letture

Umberto Jacopo Laureti è un giovanissimo pianista marchigiano che ha suonato diffusamente come solista e camerista nei maggiori centri europei. Domenica 16 ottobre alle 18 sarà protagonista di un concerto per pianoforte dedicato alle più belle pagine di F. Schubert, A. Casella e F. Chopin. Un programma che ripercorre parte del grande repertorio romantico per pianoforte dalla tragica Sonata in la minore di Schubert fino agli ultimi lavori di Chopin con un omaggio anche al pianoforte italiano attraverso la virtuosistica e a tratti futuristica Toccata di Alfredo Casella.

Umberto Jacopo Laureti nella sua carriera ha affiancato alla musica contemporanea opere del grande repertorio con una particolare attenzione per i compositori italiani. Si è recentemente esibito in Italia, Francia, Spagna, Germania, Norvegia, Svizzera e Regno Unito e ha debuttato in prestigiose sale quali Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro La Fenice e Teatro Malibran di Venezia, Palacio Festivales di Santander, Steinway Hall, St. Martin in the Fields, Regent Hall, St. James Piccadilly, Duke’s Hall e Royal Albert Hall di Londra.

Collabora stabilmente con la Gioventù Musicale d’Italia, il Keyboard Charitable Trust e con l’Accademia dei Cameristi. Ha partecipato a masterclasses presso prestigiose istituzioni tra cui il Mozarteum di Salisburgo, l’Oxford Piano Festival, l’Encuentro de Musica di Santander, l’Accademia Dino Ciani con maestri quali Christopher Elton, Jean Efflam Bavouzet, Michel Béroff, Peter Donohe, Peter Bithell, Marios Papadopoulos, Pascal Devoyon, Kathryn Stott, Catherine Vickers, Andreij Jasinski, Claudio Martinez- Mehner e molti altri. Ha vinto il primo premio in numerosissimi concorsi nazionali e internazionali, è vincitore assoluto della Nuova Coppa Pianisti.

Master Piano Festival Più è organizzato grazie alla consulenza artistica di Cinzia Pennesi e continua domenica 20 novembre alle ore 18,00 con Elisabeth Nielsen, pianista ucraina vincitrice di importanti concorsi internazionali. Biglietti a partire da 8 euro disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA