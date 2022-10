Sulla rotonda contromano,

frontale all’ingresso della superstrada

CORRIDONIA - L'incidente poco dopo le 5, fortunatamente nessuna conseguenza per gli occupanti dei veicoli coinvolti

10 Ottobre 2022 - Ore 09:41 - caricamento letture

Contromano sulla rotonda, frontale fra due veicoli. L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 a Corridonia, nei pressi dell’ingresso per la superstrada.

Gli occupanti dei mezzi coinvolti, fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze tanto che non è stato necessario l’intervento sul posto degli operatori dell’emergenza. Sul posto, per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Macerata e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte e del luogo dell’accaduto. Il traffico in zona è rimasto bloccato per il tempo necessario agli accertamenti del caso.

