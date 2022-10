Quando basta un “ciambellotto”

a ravvivare una comunità

MACERATA - La parrocchia di Santa Maria della Pace e il gruppo scout hanno organizzato un pomeriggio di divertimento e di convivialità

Al pistacchio, alla menta o classicissimi, ancora al cioccolato o con lo zucchero a velo e ancora “amichevole” perchè senza glutine e accessibile a tutti. Sono solo alcune delle caratteristiche dei “ciambellotti” che hanno partecipato ieri pomeriggio alla gara organizzata dalla parrocchia Santa Maria della Pace in collaborazione con il gruppo scout Macerata 3.

E naturalmente l’opportunità mangereccia e la gara è stata solo un’occasione per riunire la comunità, far incontrare i residenti del quartiere e aprire ufficialmente l’anno del catechismo. In tanti, soprattutto famiglie, hanno risposto presente all’invito del parroco don Krzysztof Pawel Strzelecki e dei capi scout.

«E’ stato un piccolo evento per riunire la comunità e ne ripeteremo altri» ha detto il sacerdote. Tanti i premiati, oltre ai più votati, anche il ciambellone più rotondo, quello finito prima, quello “manesco” e tanti altri. Tra giochi, divertimento e chiacchiere, il quartiere torna a vivere nella concretezza dei rapporti sociali.

