Tolentino scappa con Lattanzi,

la Vigor rimonta e vince 2 a 1

SERIE D - Al Bianchelli di Senigallia i padroni di casa infliggono la seconda sconfitta di fila ai cremisi di Mattoni, passati in vantaggio ad inizio ripresa con Lattanzi

9 Ottobre 2022 - Ore 17:18 - caricamento letture

Seconda sconfitta consecutiva per il Tolentino. A Senigallia i cremisi di Mattoni subiscono la rimonta della Vigor dell’ex Aldo Clementi, che vince 2 a 1. Al Bianchini succede tutto nella ripresa: prima il botta e risposta fra Lattanzi e Pesaresi, poi, nel finale, il gol partita di Bartolini. Bene il Tolentino fino al pareggio locale, poi un calo e diverse decisioni arbitrali hanno condannato la squadra del presidente Romagnoli, la quale resta a quota otto nel girone F di Serie D. Nella settima giornata i cremisi ospiteranno la Della Vittoria la Sambenedettese.

La cronaca. La Vigor Senigallia si rende pericolosa in seguito ad un errato disimpegno di Massarotti. Invece il Tolentino sfiora letteralmente il gol con la punizione di Alagia. In seguito Massarotti prova a rifarsi ma trova sulla sua strada un attento Roberto. Nella ripresa arrivano i gol, subito botta e risposta fra il cremisi Lattanzi (tiro da fuori) e Denis Pesaresi (in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo). Nel finale, invece, la Vigor completa la rimonta: Bartolini lascia partire un tiro ad incrociare dentro l’area che supera Moro.

Il tabellino:

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Tomba (16′ s.t. Olivi), Bartolini (45′ s.t. Rotondo), Marini, Lazzari, Magi Galluzzi, Kerjota, Baldini, Denis Pesaresi (20′ s.t. Gambini), Pierpaolo (35′ p.t. Mancini), Vrioni (30′ s.t. Mori). A disp.: Sarti, Marcucci, Perri. A. Pesaresi. All.: Clementi.

TOLENTINO: Moro, Adorni, Riberon (41′ s.t. Tankuljic), Stefoni, Gori (30′ p.t. Rozzi), Nagy, Massarotti, Marcelli, Vitiello, Alagia (25′ s.t. Tizi), Lattanzi (22′ s.t. Giuli). A disp.: Giorgi, Di Biagio, Corrado, Ciottilli, Moscati. All.: Mattoni.

TERNA ARBITRALE: Giordani di Aprilia (Tasciotti di Latina – Bosco di Roma2)

RETI: 10′ s.t. Lattanzi, 13′ s.t. Pesaresi, 40′ s.t. Bartolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA