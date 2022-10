Pazzo Montefano: in 13 minuti

ribalta il Porto Sant’Elpidio.

Sangiustese pareggia a Osimo

ECCELLENZA - I subentrati Giovanni De Luca e Mattia Moschetta, oltre al difensore Michelangelo Monaco rimontano i fermani, finisce 3 a 2. I rossoblu di Possanzini conquistano un punto nella tana della capolista

Un pazzo Montefano, sotto di due gol a metà secondo tempo, in tredici minuti ribalta il Porto Sant’Elpidio e conquista una importante vittoria per 3 a 2. Due reti viola addirittura giungono dalla panchina, con mister Nico Mariani che indovina i cambi di Giovanni De Luca (tap in dopo il mancino di Bonacci) e Moschetta (incornata sul corner di Sindic). L’altro difensore Monaco completa l’opera grazie ad tiro di prima intenzione dal limite dell’area, rimontando i gol locali di Cifani (di testa sul secondo palo) e Ferranti (sinistro) arrivati ad inizio ripresa. I viola salgono a quota 7 e staccano la Maceratese, ferma a 4 e caduta fra le mura amiche contro l’Atletico Ascoli (leggi l’articolo). Buon punto esterno invece per la Sangiustese, che esce indenne dal Diana contro la capolista Osimana (0-0). I rossoblu di Ercoli centra una traversa con provvidenziale deviazione dell’ex Chiodini. Da segnalare anche l’ottima occasione per Tonuzi, appena subentrato, il numero uno locale sventa in uscita. I ragazzi di Possanzini muovono la classifica e salgono ad otto, in compagnia del Chiesanuova, che divide la posta in palio contro il Valdichienti Ponte (vice capolista a dieci).

Il tabellino di Porto Sant’Elpidio – Montefano 2-3:

PORTO SANT’ELPIDIO: Schirripa, Magliulo, Bordi (9′ p.t. Brega (15′ p.t. Cifani), Frinconi, Mozzoni, Tondini, Fuglini (40′ s.t. Traversa), Ponzielli (34′ s.t. Amici), Bruni, Orazi, Ferranti (20′ s.t. Russo). A disp.: Faini, Maffei, Amatucci, Vallasciani. All.: Palladini.

MONTEFANO: Rocchi (1′ s.t. Bentivogli), Morazzini, Postacchini (1′ s.t. G. De Luca), Sindic, Monaco, Mercurio, De Marco, Guzzini (15′ s.t. Moschetta), Dell’Aquila (43′ s.t. Stampella), Palmucci (40′ s.t. F. Camilloni), Bonacci. A disp.: Cingolani, S. Camilloni, Boccanera, Latini. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Barbatelli di Macerata (Bruscantini di Macerata – Tidei di Fermo)

RETI: 6′ s.t. Cifani, 19′ s.t. Ferranti, 24′ s.t. G. De Luca, 34′ s.t. Moschetta, 37′ s.t. Monaco

NOTE: ammoniti: Fuglini, Palmucci. Angoli: 8-3.

Il tabellino di Osimana – Sangiustese 0-0:

OSIMANA: Chiodini, Marcantoni (4′ s.t. Bellucci), Fermani, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Montesano (20′ s.t. Bassetti), Proesmans, Mercanti (26′ s.t. Paccamiccio), Buonaventura (26′ p.t. Bambozzi (1′ s.t. Guercio)), Pasquini. A disp.: Canullo, Armellini, Pasquini, Tiranti. All.: Mobili.

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Capodaglio, Monserrat, Tarulli (9′ s.t. Merzoug), Titone, Iuvalè (28′ s.t. Rossi), Zira (13′ s.t. Tonuzi), Ercoli, Cucimano. A disp.: Raccio, Pagliarini, Doci, Rotondo, Tassi, Cheddira. All.: Possanzini.

TERNA ARBITRALE: Sabbouh di Fermo (Bara di Macerata – Silvestri di Ascoli)

