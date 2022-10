L’aradiu

9 Ottobre 2022

di Mario Monachesi

“Prima de la televisió’ ‘rriò dentro le case l’aradiu. Tra l’anni ’50 e ’60 anche lì contadì’ che ce putia spènne se ne comprò una. Lu prezzu java da le 40 a le 45 mila lire. Adèra ‘na scattola de ligno co’ du’ manopole, una pe’ ‘ppiccià’, ‘n’antra pe’ cercà’ li programmi.

De soliti vinia sistemata su ‘na menzola in ardo de la cucina e ‘ngappata (protetta) co’ ‘na stoffa cuscita apposta.

Se scordava solo la sera, quanno le persó’ rebboccava dentro casa dopo ‘na jornata de fadiga. Se sintia lu nutiziariu: “Radio sera”, lu segnale orariu e le privisió’ de lu tempu.

Che orda ce se radunava co’ lì vicinati a sintì’ lu festival de Sanremo, le canzoni de Nilla Pizzi e atri vinia ‘nnunciate da Nunzio Filogamo e che programma de quiz.

In quell’anni la domenneca matina java in onda “La cascina delle querce” programma che cunducia Silvio Spaccesi, attore de Macerata.

Po’ co’ lu tempu è vinuti atri programmi: “Batto quattro” co’ Gino Bramieri (Il sabato mattina), “Il gambero” co’ Enzo Tortora, “La corrida di Corrado” – (Dilettanti allo sbaraglio), “Ferma la musica” con Mike Bongiorno (il martedì sera), “Gran varietà” (la domenica mattina), “Chiamate Roma 3131” co’ Paolo Cavallina, “Bandiera gialla” co’ Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Po’ più avanti ancora è vinuti tutti li programmi più moderni, da “Per voi giovani” co’ Renzo Arbore, a “Hit Parade”, co’ Giancarlo Guardabassi prima e Lelio Luttazzi dopo, a “Alto gradimento”, ecc, ecc.

No’ mancava le rubriche religiose: “Ascolta si fa sera”.

‘Sta scattola magica c’aia tre canali, lu primu pe’ l’informazió’, lu secondu pe’ la prosa (teatro, musica e varietà) e po’ lu terzu.

Po’ ‘rriò la televisione, prima dentro li circuli e le parocchje, po’ mano a mano anche dentro le cucine, o le sale, de li contadì'”.

