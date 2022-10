Festival dello sviluppo sostenibile,

in mostra i nuovi bus Contram

SAN SEVERINO - Il Comune e l'azienda di trasporti hanno aderito alla manifestazione. Appuntamento l'11 ottobre in piazza del Popolo per parlare di nuove forme di mobilità ed energie rinnovabili

Contram e comune di San Severino aderiscono al Festival dello sviluppo sostenibile, che quest’anno si tiene dal 4 al 20 ottobre (in città l’appuntamento è per l’11 ottobre e l’azienda di trasporti presenterà alcuni nuovi bus a emissioni ridotte). L’iniziativa è organizzata da Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), ed è volta alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Tra gli obiettivi ci sono poi anche la diffusione della cultura della sostenibilità e la realizzazione di un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. L’appuntamento, quest’anno in collaborazione con il Comune e la partecipazione dell’Itts “Eustachio Divini” e delle altre scuole settempedane, si terrà martedì 11 ottobre in piazza del Popolo (in caso di maltempo al teatro Feronia). Verranno affrontati i temi delle energie rinnovabili, delle nuove tecnologie, di uno sviluppo sostenibile applicato al settore della mobilità e trasporto, di nuove forme di mobilità sostenibile, come il car pooling, car sharing e e-bike sharing. Saranno inoltre esposti e presentati in piazza del Popolo, che diventerà isola pedonale, alcuni dei nuovi autobus della flotta Contram con emissioni atmosferiche ridotte.

