Quelle divise bianche di casa a Civitanova:

i 30 anni della Capitaneria in città

(Foto)

FESTEGGIAMENTI - L'Ufficio circondariale marittimo è stato inaugurato nel 1992 da Enrico Moretti (presente alla cerimonia insieme a tanti ex comandanti). Oggi lo dirige il tenente di vascello Ylenia Ritucci: Onorata di fare parte di questa storia. Una città di mare per amare se stessa deve amare il suo mare»

6 Ottobre 2022 - Ore 19:50 - caricamento letture

di Laura Boccanera (Foto di Federico De Marco)

«Che Civitanova possa sempre abbracciare il suo porto e il suo mare, bene prezioso perché una città di mare per amare se stessa deve amare il suo mare». Con queste parole il comandante della capitaneria di porto di Civitanova Ylenia Ritucci, tenente di vascello, ha ringraziato i suoi uomini e tutta la città in occasione dei 30 anni dalla fondazione dell’ufficio circondariale marittimo di Civitanova.

Toccante cerimonia per l’anniversario che è iniziata con la messa nella chiesa di Cristo Re del vescovo Rocco Pennacchio. Per l’occasione erano presenti molti dei 16 comandanti che in questi 30 anni si sono avvicendati al comando, dal fondatore l’ammiraglio Enrico Moretti (1992-1995), Rodolfo Giovannini (1997-1999), Luigi Piccioli (1999-2001), Vincenzo Amanti (2001-2003), Canio Maddalena (2005-2007), Angelo Maggio (2007 – 2009), Mario Poli (2009-2011).

Assenti a causa di impegni di servizio i comandanti più giovani degli ultimi 10 anni. Alla messa presenti anche il vicesindaco Claudio Morresi, il viceprefetto Carlo Ferraccioni, il direttore marittimo delle Marche Donato de Carolis. Dopo che è stata letta la preghiera del marinaio, il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo Ylenia Ritucci ha ringraziato i presenti per la vicinanza e l’attaccamento alla guardia costiera. «La vostra presenza qui è un segno tangibile del radicamento dell’Ufficio circondariale marittimo a questo territorio, che possiede storia e cultura come pochi altri paesi possono vantare. Le celebrazioni sono l’occasione per loro natura per fare un bilancio, 30 anni fa il 6 ottobre del 1992 nasceva l’ufficio circondariale marittimo di Civitanova, da allora 16 comandanti si sono avvicendati e sono onorata di fare parte di questa storia incarnando la laboriosità e l’entusiasmo dei comandanti che mi hanno preceduto.

E’ con orgoglio che penso a come da 30 anni l’ufficio circondariale marittimo abbia accompagnato lo sviluppo delle attività marittimo portuali. Oltre all’orgoglio c’è l’ambizione di volere l’ufficio circondariale marittimo accanto a chi sul mare e nel porto lavora, a chi sul mare trascorre il proprio tempo libero. Il mio ringraziamento va a tutto l’equipaggio e al personale perché nessuna nave naviga sicura senza un buon equipaggio, chiunque sia il suo comandante».

Secondo step della cerimonia al Club vela dove con un video sono stati riassunti i 30 anni della Guardia costiera a Civitanova, con immagini di repertorio e foto dell’avvicendamento di tutti i comandanti. Un giovanissimo comandante Moretti, allora tenente di vascello inaugura la sede della Capitaneria di porto con Maria Giovanna Elmi e don Eliseo.

Un colpo d’occhio nostalgico, quando i bracci del molo ancora erano solo due e dal molo sud si affacciava “la bilancia”, quando il porto era più piccolo, ma i pescherecci più numerosi.

Un amarcord emozionante per i presenti come ha sottolineato lo stesso Moretti a seguito della proiezione: «volevo fare il duro e invece è stato commovente rivedermi così giovane – ha detto Moretti -. Ora sono pensionato, sono stato il primo inaugurare l’Ufficio circondariale marittimo e il primo ad andare in pensione credo però che il fil rouge di questi trent’anni sia stato il servire la collettività altrimenti non avremmo avuto motivo di esistere. Il nostro ruolo non è solo adempiere alle norme ma fare da lievito nella comunità per lo sviluppo della legalità e per una cultura marinara fatta di solidarietà, accoglienza e rigida morbidezza». «Le tante persone accorse oggi sono il segno tangibile di una vicinanza alla nostra istituzione – ha detto il direttore marittimo Donato de Carolis – avere qui tanti dei precedenti comandanti che hanno fatto molti chilometri pur di esserci manifesta l’attaccamento a questo comando. Trent’anni sono tanti e Civitanova è oggi una bellissima realtà grazie a tutti voi che avete contribuito con passione a costruirla».

