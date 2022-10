Claudio Gaetani torna a casa,

l’ultimo saluto nella città alta

CIVITANOVA - Il feretro dell'attore e docente morto a Londrà sarà rimpatriato domani. Venerdì verrà allestita la camera ardente, sabato il funerale, da stabilire ancora se in chiesa o in piazza

di Laura Boccanera

Claudio Gaetani torna a casa. Il feretro dell’attore e docente civitanovese verrà rimpatriata domani, sabato ad un mese esatto dalla morte avvenuta a Londra lo scorso 8 settembre a soli 46 anni il funerale nella sua Civitanova alta.

A causa della concomitante morte della regina Elisabetta le procedure per il rientro sono state lunghe e lente. La salma era infatti trattenuta dai coroner e solo nello scorso fine settimana è stato possibile per la compagna dare un ultimo saluto a Claudio prima della chiusura della bara e dei preparativi per il rientro. Domani l’agenzia di onoranze funebri Asof che si occupa della pratica andrà a riprendere la salma per il rientro in città. In tantissimi vorranno partecipare all’ultimo saluto e i familiari, il papà l’avvocato Roberto Gaetani e la cugina Irene Pantanetti stanno valutando le modalità migliori. Il feretro sarà a disposizione di amici e parenti a partire da venerdì nella camera ardente. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di sabato, ancora da stabilire se in chiesa o in piazza.

La scomparsa di Claudio Gaetani ha lasciato sbigottita l’intera città. Claudio si trovava a Londra quando è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Avrebbe dovuto debuttare a Milano il 18 settembre con il suo ultimo spettacolo “L’ombra lunga del nano” con la compagnia Les Moustaches che in quella giornata ha annullato la rappresentazione dedicando con una proiezione un ricordo al protagonista dello spettacolo. Claudio è stato regista, scrittore, docente universitario e presidente dell’Anpi di Civitanova prendendo il testimone dalla mamma Annita Pantanetti, morta due anni fa, coincidenza o destino, proprio l’8 settembre.

