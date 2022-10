Neonata morta dopo il parto,

la procura dispone l’autopsia

I genitori indagati per omicidio colposo

IL CASO - La Procura ha nominato Adriano Tagliabracci, l'esame medico legale domani a Torrette. La coppia da luglio vive a Matelica dopo essere stata per alcuni anni in Spagna. Lui, 42 anni, imbianchino, e lei, 38, sono persone conosciute anche per l'impegno nel sociale

di Gianluca Ginella

Neonata morta a Matelica, i genitori indagati per omicidio colposo. Domani l’autopsia della piccola che è morta poco dopo essere venuta al mondo nella notte di sabato. Mamma e papà della bambina sono una coppia conosciuta a Matelica, persone attive anche nel sociale. Da luglio vivono a Matelica a casa dei genitori della donna, 38enne, matelicese (lui è nato all’estero). Prima avevano vissuto per diversi anni in Spagna. La coppia ha altri due bambini (entrambi hanno meno di 10 anni) e su Facebook la loro appare come una famiglia normalissima, unita. Sia il 42enne che la moglie sui loro profili hanno immagini con i loro due bambini e di loro due insieme. Immagini di una giovane famiglia come tante, una famiglia felice. Immagini che stridono con quanto accaduto sabato notte quando il 118 ha trasportato la bambina e la mamma, che aveva una emorragia, all’ospedale di Macerata al reparto di Ostetricia dove la donna, 38 anni, è stata stabilizzata ed è fuori pericolo. La piccola invece non si è salvata.



La procura di Macerata sta cercando di far luce su quanto accaduto ed è stata disposta l’autopsia, affidata al medico legale Adriano Tagliabracci. L’accertamento verrà svolto domani alle 15 all’ospedale di Torrette, ad Ancona. I genitori della neonata sono stati indagati per omicidio colposo, un atto dovuto che consente loro di poter nominare un proprio consulente per partecipare all’autopsia della neonata. La piccola è venuta al mondo nella casa dove vivono i genitori, a Matelica. Dopo il parto, secondo quanto emerso dalle indagini, è stato chiamato il 118. La mamma della bambina (nata che pesava 3,1 chili circa), ha detto di non sapere di essere incinta.

Anche il compagno della donna, 42enne, imbianchino, ha detto che non sapeva della gravidanza della moglie (che a breve doveva iniziare a lavorare in una azienda). E la donna, sempre in base a quanto emerso sinora, non si sarebbe rivolta né ad un ginecologo né ad un medico. Oltre che a stabilire come sia morta la bambina, le indagini della procura (pm Rosanna Buccini) si incentrano su una domanda che salta all’occhio subito: è possibile che la donna non si fosse accorta di aspettare una figlia? Gli accertamenti sono in mano ai carabinieri della Compagnia di Camerino. Intanto l’avvocato Paolo Carnevali è stato nominato curatore speciale dei figli della coppia.

