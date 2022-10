Fluo Party, presa d’assalto

piazza della Libertà

MACERATA - Pienone sabato per l'appuntamento del Social Festival organizzato dall'amministrazione comunale. La vicesindaca D'Alessandro: «Speravamo che venissero in tanti e così è stato»

3 Ottobre 2022 - Ore 16:50 - caricamento letture

Un sabato all’insegna dei giovani è stato quello appena trascorso e che ha visto piazza della Libertà letteralmente “presa d’assalto” da centinaia e centinaia di ragazzi che hanno partecipato al Fluo Party organizzato dall’assessorato ai Servizi sociali nell’ambito della seconda edizione del Social Festival.

«Speravamo che venissero in tanti e così è stato – interviene la vicesindaca e assessora ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro -. L’iniziativa è nata dalla volontà dell’Amministrazione comunale di mettere al centro i giovani che, dopo due anni di pandemia, hanno avuto finalmente la possibilità di riappropriarsi della bellezza di stare insieme godendo di una serata con il dj maceratese Luca Moretti e il vocalist Alex Sblenodorio, preceduti dal concerto dei Valchiria in Queens of rock, band tutta al femminile che reinterpreta in chiave rock i classici del genere.

L’Amministrazione comunale tiene alta l’attenzione nei confronti delle giovani generazioni con l’intento di dare un messaggio che ci si può divertire senza lo sballo, adottando misure concrete in grado di rispondere ai bisogni dei giovani offrendo loro una prospettiva di vita sana ed equilibrata».

La mattinata, è stata invece dedicata all’evento “Binocolo sul futuro”, dedicato gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado di Macerata – più di 400 i presenti – in compagnia della psicologa e coach adolescenziale Roberta Cesaroni. Un focus e una riflessione sul futuro dei ragazzi, sui loro sogni e i loro desideri: «L’ascolto – prosegue la D’Alessandro – è un’azione preziosa se si vogliono futuri cittadini sereni, consapevoli e realizzati». Positiva anche l’esperienza di “Central food”, la possibilità di fare aperitivi e cene con special price nei locali del centro storico, “Panino Marino”, “Porchetteria centrale”, “Cabaret”, “Di Gusto” e “Centrale Macerata”, che hanno aderito all’iniziativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA