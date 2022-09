Rapina in tabaccheria, il 18enne:

«Non volevo far male a nessuno

Ero sotto effetto di stupefacenti»

MACERATA - Il giovane è comparso oggi davanti al gip per la convalida. Ha ammesso le sue responsabilità e ha detto di aver agito per necessità economiche e di essere disoccupato. Resta in carcere a Montacuto

26 Settembre 2022

«La rapina? Non ho lavoro e ho agito per motivi economici. Non volevo far male a nessuno, mi scuso per quello che ho fatto. Ero sotto effetto di stupefacenti». Il 18enne di Macerata, M. E. Z., che venerdì ha messo a segno una rapina in una tabaccheria oggi è comparso davanti al gip per la convalida dell’arresto. Il giovane ha risposto alle domande del giudice Claudio Bonifazi del tribunale di Macerata e ha ammesso le sue responsabilità sulla rapina al Vintage Tab di piazza Pizzarello. In realtà l’accusa gli contesta sia la rapina, che la rapina impropria (perché nel fuggire avrebbe minacciato con un coltello un altro commerciante che avrebbe cercato di fermarlo). Sulla rapina impropria la difesa (il 18enne è assistito dall’avvocato Claudia Romagnoli) sostiene che non si possa contestare: «le immagini provano che è scappato e il commerciante non si è frapposto e non ha cercato di fermarlo». Sulla rapina alla tabaccheria invece il giovane ha detto che «ho agito per motivi economici, non lavoro. Mi scuso per quello che ho fatto». Ha inoltre aggiunto che quando ha agito «ero sotto effetto di stupefacenti». Il gip ha convalidato l’arresto della polizia e ha disposto la misura cautelare in carcere per il 18enne (si trova a Montacuto di Ancona). Il giovane ha agito intorno alle 11 di venerdì in piazza Pizzarello dove si trova la tabaccheria. È entrato con il volto travisato e armato di coltello. Ha minacciato il titolare e poi si è fatto consegnare i soldi che c’erano in cassa, circa 300 euro. A distanza di alcune ore è stato rintracciato nella sua abitazione dove sono stati trovati anche gli indumenti indossati durante il colpo e il coltello.

(Gian. Gin.)

