Rapina la tabaccheria col coltello

e minaccia di morte un altro commerciante:

arrestato 18enne

MACERATA - Il giovane ha messo a segno il colpo alla Tab Vintage in piazza Pizzarello. Gli agenti della Mobile lo hanno rintracciato nella sua abitazione: c'erano i soldi rubati, l'arma e i vestiti utilizzati durante il raid. E' stato trasferito a Montacuto

24 Settembre 2022 - Ore 11:39 - caricamento letture

Rapina la tabaccheria con un coltello, e minaccia anche un altro commerciante arrivato in soccorso: arrestato un 18enne. L’operazione è stata messa a segno dalla Squadra mobile di Macerata, diretta dal commissario capo Matteo Luconi. E’ successo tutto tra l’ora di pranzo e il pomeriggio di ieri a Macerata.

Il giovane è entrato nella tabaccheria “Vintage Tab” di piazza Pizzarello, con il volto travisato e un coltello in mano. Ha minacciato il titolare, si è impossessato di parte dell’incasso ed è fuggito. Appena uscito dal negozio, si è trovato davanti un altro commerciante, arrivato in soccorso dopo aver sentito le urla del tabaccaio e ha minacciato di morte con il coltello anche lui. A quel punto ha raggiunto l’auto parcheggiata poco distante ed è scappato.

Scattato l’allarme, sul posto è arrivata la Volante della polizia e gli agenti della Mobile ed è partita l’indagine lampo. Fondamentali le dichiarazioni di un testimone che ha visto il giovane fuggire con l’auto e immagini della telecamera della tabaccheria. Gli investigatori sono riusciti a risalire alla targa dell’auto utilizzata per la rapina, intestata al giovane, e all’abbigliamento indossato durante il colpo. Così, nel giro di poche ore, gli agenti hanno rintracciato il 18enne, già noto alle forze dell’ordine, nella sua abitazione.

Dalla successiva perquisizione sono saltati fuori gli stessi indumenti indossati durante la rapina, felpa nera con logo rosso frontale e cappuccio, foulard colorato e capellino con visiera, il coltello con erano sono stati minacciati i due commercianti e parte dell’incasso rubato, circa 300 euro in banconote da 5 e 20 euro. Il giovane è stato quindi arrestato con l’accusa di aver commesso due rapine aggravate, una propria e l’altra impropria per aver minacciato il secondo commerciante arrivato in soccorso del tabaccio, e trasferito nel carcere di Montacuto in attesa dell’udienza di convalida. Il giovane è difeso dall’avvocato Francesco Iacopini.

