Lube, esordio il primo ottobre:

l’anticipo a Taranto

in programma alle 19

VOLLEY - La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato date, orari di gioco e programmazione televisiva dei match dal 1° alla 6° turno di Regular Season

15 Settembre 2022 - Ore 15:02 - caricamento letture

Tre dirette Rai nel primo mese di SuperLega Credem Banca per la Lube. La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato date, orari di gioco e programmazione televisiva dei match dal 1° alla 6° turno di Regular Season.

Nel periodo in questione, i campioni d’Italia esordiranno ufficialmente in anticipo sabato 1 ottobre (ore 19) a Taranto con diretta Rai Sport e live streaming Volleyballworld.tv. Nella seconda giornata, domenica 9 ottobre, i biancorossi ospiteranno Padova nel posticipo delle 20.30 con live streaming su Volleyballworld.tv. Capitan De Cecco e compagni saranno di nuovo protagonisti anche su Rai Sport in occasione della terza giornata, domenica 16 ottobre (ore 18) in casa con Modena, e nell’anticipo della quinta giornata, giovedì 20 ottobre (ore 20.30) a Trento. Quest’ultimo faccia a Faccia ha reso necessario lo spostamento per la partecipazione dei due team alla Del Monte® Supercoppa. (31 ottobre e 1 novembre). Civitanova andrà solo in live streaming su Volleyballworld.tv sia nella quarta giornata, in occasione del blitz a Monza di domenica 23 ottobre (ore 18), sia nella sesta, quando Verona farà visita all’Eurosuole Forum domenica 6 novembre (ore 18).

Il calendario- 1a giornata di andata, sabato 1 ottobre, alle 19: Gioiella Prisma Taranto-Cucine Lube Civitanova (diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv). 2a giornata di andata, domenica 9 ottobre, alle 20,30: Cucine Lube Civitanova-Pallavolo Padova (diretta Volleyballworld.tv). 3a giornata di andata, domenica 16 ottobre, alle 18: Cucine Lube Civitanova-Modena Volley (diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv). Anticipo 5a giornata di andata, giovedì 20 ottobre, alle 20,30: Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova (diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv). 4a giornata di andata, domenica 23 ottobre, alle 18: Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova (diretta Volleyballworld.tv). 6a giornata di andata, domenica 6 novembre, alle 18: Cucine Lube Civitanova-WithU Verona (diretta Volleyballworld.tv).

CHAMPIONS – La Lube attende l’esito delle urne di Bruxelles, dove domani, venerdì 16 settembre, alle 18, presso il Bozar (Centre for Fine Arts) della capitale belga saranno sorteggiati i gironi del 4th Rounds di Cev Champions League. A tenere banco trai tifosi è la curiosità in merito alle possibili avversarie sulla strada della Lube nella prima fase del più prestigioso torneo continentale di pallavolo. Al via in Champions League per la diciassettesima volta nella sua storia (dodicesima di fila), la Lube avverte una grande voglia di riscatto dopo l’uscita di scena ai Quarti nelle ultime due stagioni contro rivali polacche, prima con il Grupa Azoty, che poi ha alzato al cielo per ben due edizioni il trofeo della Champions League, mentre nell’annata 2021/22 con il sorprendente Jastrzebski Wegiel dell’ex biancorosso Jan Hadrava. Chi vorrà seguire in live streaming l’esito delle urne potrà collegarsi direttamente alla pagina Facebook della Lube. Anche quest’anno le 20 squadre partecipanti al 4th Round saranno divise in 5 diverse Pool composte da quattro Club, provenienti da ognuna delle quattro fasce stabilite dalla CEV e distinte in base al ranking. Le urne non potranno riservare un derby italiano nella fase a gironi per la Cucine Lube Civitanova (testa di serie) anche se in seconda fascia c’è Trento. Due squadre dell’ultima fascia sono ancora da decidere in base all’esito dei turni preliminari, dove però non sono presenti italiane. Non è possibile neanche un derby con Perugia perché la Sir è testa di serie come il team cuciniero. Fase a Gironi in programma dall’8 novembre 2022 fino al 25 gennaio 2023. Alla fase successiva saranno ammesse le prime due classificate di ogni Pool e la migliore terza: le cinque formazioni vincitrici dei gironi accedono direttamente ai Quarti (andata e ritorno), le cinque seconde e la migliore terza disputano un Play Off a eliminazione diretta da cui usciranno le ultime tre partecipanti ai Quarti. Poi, Semifinali con match andata e ritorno e Finale secca a maggio 2023 (sede da definire).

Ecco le quattro fasce- Teste di serie: Cucine Lube Civitanova (Italia), Sir Sicoma Colussi Perugia (Italia), Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonia), Jastrzebski Wegiel (Polonia), Berlin Recycling Volleys (Germania). Seconda fascia: Trentino Itas (Italia), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonia), VfB Friedrichshafen (Germania), Swd Powervolleys Duren (Germania), Knack Roeselare (Belgio). Terza fascia: Decospan VT Menen (Belgio), Ziraat Bank Ankara (Turchia), Halkbank Ankara (Turchia), Montpellier Volley Uc (Francia), Tours VB (Francia). Quarta fascia: Ach Volley Ljubljana (Slovenia), Cez Karlovarsko (Repubblica Ceca), Vojvodina Ns Seme Novi Sad (Serbia), Formazione da definire (reduce dai turni preliminari), Formazione da definire (reduce dai turni preliminari). Squadre ammesse ai Preliminari: Sk Zadruga Aich/Dob (Austria), Mladost Brcko (Bosnia ed Erzegovina), Hebar Pazardhik (Bulgaria), Mladost Zagreb (Croazia), Ford Levoranta Sastamala (Finlandia), Strumica (Macedonia), Budva (Montenegro), Dynamo Apeldoorn (Olanda), Sport Lisboa e Benfica (Portogallo), CS Arcada Galati (Romania), Lindaren Volley Amriswil (Svizzera).

TEST- Nel frattempo, la squadra campione d’Italia si appresta ad affrontare il suo terzo allenamento congiunto della Regular Season. Si tratta della sfida a porte aperte in programma sempre domani, alla 17, sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum contro la Videx Grottazzolina, neopromossa in A2 Credem Banca e già protagonista giovedì 8 settembre di un test match nel palas civitanovese con i biancorossi. Coach Chicco Blengini potrà valutare lo stato di forma dei suoi atleti e i progressi intravisti mercoledì con Macerata. Al gruppo si aggrega anche capitan Luciano De Cecco, rientrato ieri a Civitanova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA