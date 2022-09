Ciclismo, in oltre 300

alle sfide tricolori del Csi

PORTO RECANATI - Il programma della manifestazione, domenica in città le gare su strada in linea

15 Settembre 2022

di Tiziano Vesprini e Mirko D’Amato

Sale l’adrenalina per la sfida tricolore griffata Centro Sportivo Italiano che da domani, venerdì 16, a domenica 18 settembre vedrà 300 ciclisti partecipare alle prove contro il tempo (individuale, coppie e squadre) che si terranno nei primi due giorni a Rubbianello di Monterubbiano, poi l’appuntamento di domenica 18 con le gare su strada in linea, che avranno quale scenario il salotto sul mare di Porto Recanati.

«La nostra regione in questo fine settimana ospiterà il quinto campionato nazionale ciclismo Csi consecutivo – afferma Giampiero Conti responsabile della commissione regionale ciclismo Csi e coordinatore della struttura organizzativa – oggi abbiamo ricevuto l’elenco degli iscritti. Hanno aderito ciclisti provenienti da otto regioni italiane, in rappresentanza di 17 comitati e 45 associazioni ciclistiche. Duecento saranno i ciclisti che si misureranno nelle tre partenze di domenica prossima, lottando a colpi di pedale per la conquista del titolo nazionale. Numerosa anche la partecipazione alle cronometro».

Soddisfazione espressa anche da Giacomo Mattioli presidente regionale Csi Marche, che evidenzia l’intensa attività svolta dall’ente nella regione al plurale: «Quest’anno nella nostra regione si è già svolto il campionato nazionale corsa campestre e in questo fine settimana ospiteremo anche gli appassionati delle due ruote che parteciperanno al campionato nazionale ciclismo Csi crono e strada. Il ciclismo è uno sport che ha radici profonde nel panorama sportivo della nostra regione. L’assegnazione del tricolore alla nostra regione è da considerare un riconoscimento al lavoro effettuato dal consiglio regionale, che mi sostiene da un anno e mezzo, dalla commissione regionale ciclismo, da Giampiero Conti e le società tesserate molto attive anche in ambito organizzativo. La New Mario Pupilli di Grottazzolina e la portorecanatese F.D. Steel di patron Costanzo Pierini, ne sono la conferma. Vorrei inoltre evidenziare – sottolinea Mattioli – che il nazionale ciclismo non è soltanto un evento agonistico, ma l’occasione per promuovere lo straordinario territorio della nostra regione che offre l’opportunità di trascorrere vacanze indimenticabili».

Il programma del Campionato Nazionale Ciclismo Csi Venerdì 16 settembre verranno assegnate le prime maglie tricolori, quelle della specialità cronometro individuale. Alle 18 prenderà il via il primo ciclista che percorrerà i 9,5 chilometri di gara che dividono i comuni del Fermano di Rubbianello e Piane di Ortezzano. La premiazione della manifestazione si terrà a Rubbianello al termine della gara, mentre le maglie tricolori CSI verranno assegnate a Porto Recanati durante una serata conviviale, apericena e spettacolo. Sabato 17 settembre doppio appuntamento. Si inizia alle 9 con la partenza della Cronocoppie Lui&Lei, poi nel pomeriggio alle 16 partenza della Cronosquadre. Anche in questo caso la premiazione della manifestazione si terrà a Rubbianello al termine della gara, mentre le maglie tricolori Csi verranno assegnate a Porto Recanati durante una serata conviviale, apericena e spettacolo. Domenica 18 settembre il gran finale a Porto Recanati con le prove per l’assegnazione delle maglie tricolori Csi Strada in linea. Le gare si svolgono su percorso ondulato di 15 chilometri da ripetere più volte. Tre le partenze in programma. Ore 8:00 partenza Master 7 e 8 Donne. Alle 9,30 Master 5 e 6. Alle 11 partenza Elite Sport, Master 1-2-3-4. Le gare su strada sono riservate ai soli tesserati Csi, le premiazioni si terranno al termine della manifestazione.

