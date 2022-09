Articoli non sicuri per salute,

maxi sequestro della Finanza

CORRIDONIA - In un negozio della zona industriale sequestrati oltre 30mila prodotti tra giocattoli, cancelleria e attrezzi da pesca. La responsabile rischia una multa fino a 35mila euro

Articoli insicuri per la salute dei consumatori, maxi sequestro della Guardia di finanza. L’operazione è dei militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata che hanno controllato un negozio nella zone industriale di Corridonia. L’attenzione delle Fiamme gialle si è focalizzata sulla merce esposta in vendita sugli scaffali, ed è stata rilevata la presenza di numerosi prodotti, tra giocattoli (modellini di auto, bambole, puzzle), materiale di cancelleria e per la pesca, privi o carenti delle informazioni minime per il consumatore, per un totale di n. 30.042 articoli.

Il materiale, non conforme agli standard di qualità e carente delle minime indicazioni, indispensabili per il consumatore, previste dal “Codice di Consumo” (eventuale presenza di sostanze nocive o pericolose, precauzioni d’uso, composizione e materiali costitutivi del prodotto, indicazione del produttore), è stato posto sotto sequestro amministrativo. La responsabile è stata segnalata alla locale Camera di Commercio: rischia sanzioni amministrative per oltre 35mila euro. I militari eseguiranno ulteriori accertamenti per verificare eventuali profili di irregolarità dal punto di vista fiscale.

