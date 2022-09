“Giornata del laureato”,

un migliaio di studenti in piazza

MACERATA - Da domani a venerdì alle 17 sono in programma i graduation day. Gran finale con i laureati di 25 e 50 anni fa. Saranno conferiti anche i premi “Alumni”, “Laureato dell’anno” e “Oscar Olivelli

12 Settembre 2022

Da domani fino a venerdì l’Università di Macerata insieme all’Alam, l’associazione dei laureati dell’ateneo, celebra i suoi laureati di ieri e di oggi. Dal 2020, la tradizionale “Giornata del laureato”, ideata nel 2003 per riunire insieme generazioni diverse di dottori Unimc, si è estesa su più giorni per risarcire con una festa collettiva quanti avevano conseguito il titolo finale in lockdown.

Sono nati così i graduation day che nei prossimi pomeriggi, alle 17, porteranno in piazza della Libertà un migliaio di laureati dell’anno accademico appena concluso. I partecipanti sono ripartiti nelle varie giornate in base al dipartimento di appartenenza, eccezion fatta per i laureati con lode, cui è stata riservata l’ultima giornata: domani sarà la volta dei dipartimenti di Studi umanistici e di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali; mercoledì toccherà a quelli di Scienze della formazione, beni culturali e turismo, di Giurisprudenza e di Economia e Diritto; si chiude giovedì con tutti i laureati con lode.

Gran finale venerdì 17 con la “Giornata del laureato”, sempre dalle 17 in piazza della Libertà. Parteciperanno i laureati di 25 (anno solare 1997) e 50 (anno solare 1972) anni fa. Per l’occasione, saranno conferiti i premi “Alumni”, “Laureato dell’anno” e “Oscar Olivelli”, quest’ultimo istituito in memoria del giurista scomparso nel 2015: un riconoscimento simbolico per mettere in luce e raccontare le storie di laureati Unimc, che si sono distinti per meriti personali e professionali,

Ecco i nomi dei vincitori di quest’anno. Per il premio Alumni: Mariangela Ciccone, organizzatrice e direttrice artistica di grandi eventi a New York; Tullia Leoni, dirigente scolastica in pensione, che ha conseguito una seconda laurea in beni culturali a 75 anni con una tesi sul recupero della aree interne dell’Appennino; Elena Stramentinoli, giornalista Rai, inviata per la trasmissione “Presa diretta” di Riccardo Iacona; Silvia Tempestilli, direttrice delle risorse umane alla Cnh Industrial Italia, azienda leader nel settore dei macchinari e dei servizi. Il premio Olivelli sarà, invece, assegnato all’ambasciatore Giuseppe Cinti e il premio Laureato dell’anno al cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila.

