“I tarocchi raccontano

un linguaggio universale”:

Marchestorie a Pioraco

IL LIBRO di Luisa Beni sarà presentato sabato 3 settembre alle 18 nei locali del polo museale di via Antonino Pio

1 Settembre 2022 - Ore 09:30 - caricamento letture

Una presentazione libraria nel programma degli appuntamenti in cartellone a Pioraco per Marchestorie: I tarocchi raccontano un linguaggio universale, questo il titolo del nuovo libro di Luisa Beni, sarà presentato sabato 3 settembre, alle 18 nei locali del polo museale di via Antonino Pio. Luisa Beni si occupa da sempre di tarocchi ed esoterismo come giornalista, insegnante, scrittrice, divulgatrice e organizzatrice di convegni culturali di ampio respiro, è presidente della Biblioteca Comunale di Garlasco e fondatrice e presidente dell’associazione Diversa-Mente Noi, che opera dal 2009 sul territorio lombardo e in altre regioni. Il suo primo libro, pubblicato nel 1987, si vende tutt’ora. Marchestorie a Pioraco si svolge grazie alla collaborazione tra Comune, associazione Teatro delle foglie, circolo Acli Oscar Romero, Asd La Torre Smeducci, Green Nordic Walking, Acli Marche, associazione Pioraco Musei e associazione Diversamente noi.

