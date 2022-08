Tanti fiori per Youness,

via libera per l’ultimo saluto

CIVITANOVA - Sul luogo dove il 31enne ha perso la vita gli amici hanno portato mazzi e anche un cappellino con le loro firme. Il corpo riconsegnato alla famiglia. La tragedia è avvenuto la notte di giovedì, andava a trovare i colleghi del pub dove lavorava

Numerosi mazzi di fiori, un cappellino con le firme, bigliettini sul luogo dove Youness Fissah ha perso la vita nella notte di giovedì. Li hanno lasciati gli amici del 31enne dipendente del pub Cavern di Civitanova. L’altra notte, quando è avvenuto l’incidente, Youness era stato a cena con un amico e stava andando a trovare gli altri ragazzi dello staff del locale. Locale che ieri è rimasto chiuso per lutto. Youness lavorava lì da circa un anno, si era ben integrato e spesso frequentava i colleghi fuori dal lavoro. E così anche la sera di giovedì che non lavorava aveva deciso di passare.

E stava percorrendo in sella ad uno scooter il lungomare di Civitanova, via Matteotti, quando ha perso il controllo del motorino che si è schiantato contro un palo della corrente elettrica. Il giovane è morto sul colpo. Lì a quel palo gli amici hanno portato tanti mazzi di fiori, anche lo staff del Cavern pub li ha portati. Qualcuno ha lasciato un cappellino beige degli Atlanta Braves, squadra di baseball che gioca nella Major league statunitense. Sopra una decina di firme, alcune con un cuoricino accanto. Youness era originario del Marocco e viveva a Montegranaro. Nella cittadina della provincia di Fermo abitano anche il papà e la sorella. Intanto oggi qualcosa si è sbloccato per il funerale. Il corpo del 31enne è stato riconsegnato alla famiglia. Al momento non è stata fissata una data per l’ultimo saluto. Il giovane ha una fidanzata che vive in Francia e proprio nella nazione d’Oltralpe il 31enne si voleva trasferire.

(Foto di Federico De Marco)

