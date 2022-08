Youness andava a trovare i colleghi,

poi lo schianto mortale sul lungomare.

Sognava la Francia per stare con la fidanzata

CIVITANOVA - Il 31enne era stato a cena con un amico, aveva il giorno libero. Da circa un anno lavorava al pub Cavern. Uno dei titolari: «Persona sorridente, meravigliosa. Era da subito entrato nel nostro mondo». In Italia ha il papà e la sorella che vivono a Montegranaro, si stava organizzando per trasferirsi nel Paese d'Oltralpe

di Gianluca Ginella

I sogni di Youness sono finiti in un incidente sul lungomare di Civitanova, con il motorino che guidava finito prima contro un palo per poi proseguire, senza più nessuno alla guida, lungo via Matteotti, dove poi è caduto. Un lavoro in un pub di Civitanova (stava proprio andando a trovare i colleghi, dopo essere stato a cena con un amico), il sogno di trasferirsi in Francia dove vive la fidanzata: Youness Fissah, 31 anni, marocchino di origine e da anni residente in Italia, a Montegranaro, stava costruendosi un passo alla volta il suo futuro. Chi lo conosceva racconta di un ragazzo che aveva superato delle difficoltà del passato e che ora si era messo sotto per realizzare i suoi sogni.

Ieri sera i sogni del 31enne, un bel ragazzo, alto e con una gran chioma di capelli ricci, si sono spenti circa trenta minuti dopo la mezzanotte. Il suo motorino si è schiantato contro un palo e lui è morto sul colpo. È successo tutto all’altezza dello chalet Veneziano. La polizia locale, guidata dalla comandante Daniela Cammertoni, si è occupata di ricostruire quello che era successo. E anche di capire chi fosse la vittima. Youness a dicembre avrebbe compiuto 32 anni, in Italia, sempre a Montegranaro, vivono la sorella, una ragazza che è sempre stata accanto al fratello, e il papà. La mamma invece è morta. Prima il 31enne viveva con loro, in seguito è andato ad abitare da solo insieme ad un amico.

Youness lavorava da qualche tempo al pub Cavern e lì serviva ai tavoli e stava alla cassa. «Lavorava da noi da poco meno di un anno, le parole sono veramente poche in casi simili. Ricordo di una persona sorridente, meravigliosa, simpatica e bene voluta da tutti, sembra retorica ma è la realtà – dice Diego Ciminari, uno dei titolari del Cavern pub -. Un ragazzo sempre disponibile, che da subito era entrato nel nostro mondo. Ieri aveva giorno libero e stava venendo a trovarci». Amava gli animali, aveva un grosso cane nero e faceva volontariato in un canile. Ma il suo sogno in questi mesi era partire per la Francia per stare accanto alla sua fidanzata che nel Paese d’Oltralpe fa la veterinaria, il 31enne stava organizzandosi per trasferirsi. Al momento non è stato ancora dato il nullaosta alla sepoltura, una volta che ci sarà verrà fissato il funerale.



