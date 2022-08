“Sibillini e Dintorni”,

la carovana delle auto storiche

in viaggio fra le bellezze

MUSEO ITINERANTE - Tappa a Loreto, Numana e Porto Recanati per la manifestazione. Toccherà poi ai comuni di Recanati, Urbisaglia e Macerata con il gran finale allo Sferisterio

È stata una giornata memorabile quella che hanno vissuto gli equipaggi della Sibillini e Dintorni che in un sol colpo hanno potuto ammirare alcuni dei luoghi più suggestivi e conosciuti dell’intera regione: Loreto, Numana e Porto Recanati.

La carovana della 14a edizione di una delle più importanti manifestazioni automobilistiche d’Italia, inserita dall’Asi nel prestigioso Circuito Tricolore, ha portato una ventata di gioia e sorpresa tra le colline e i borghi marchigiani grazie alle splendide vetture d’epoca, tutte rigorosamente costruite prima del 1945, sempre scortate lungo il tragitto dagli occhi pieni di meraviglia di appassionati e curiosi.

Arrivate alle 10 a Loreto le auto sono state parcheggiate in piazza della Madonna per consentire ai presenti di scattare foto e di ammirare i veri e propri pezzi da museo di estrema rarità. I piloti assieme ad una guida preparatissima si sono dedicati alla visita della Basilica per poi consumare il pranzo proprio nel centro accoglienza della Santa Casa. Ripartiti è stata la volta di Numana dove le splendide vetture si sono sposate alla perfezione con i dolci paesaggi che circondano il borgo marinaro.

Percorrendo il lungomare di Marcelli e di Scossicci sono arrivate alle 18 circa a Porto Recanati dove hanno attraversato sia il corso principale che il lungomare per sostare in via Lepanto. Alla presenza del vice sindaco Giuseppe Casali e delle autorità cittadine i capolavori della storia dell’automobilismo sono stati presentati in piazza Brancondi dove si è dato via ad una vera e propria sfilata tra l’acclamazione della folla.

«Porto Recanati è uno dei comuni amici della Sibillini e Dintorni – spiegano gli organizzatori – amiamo venire qui perché siamo sempre ricevuti con entusiasmo e partecipazione. Oggi è stata una giornata impegnativa sia dal punto di vista logistico a causa dei tanti spostamenti sia per i motori che hanno spinto lungo un itinerario divertente e ricco di curve e saliscendi. È stato un tragitto davvero speciale, la nostra Regione ha ricevuto i complimenti di tutti i partecipanti, in particolare da quelli provenienti dall’estero». La giornata si è poi conclusa negli stabilimenti della Tecnostampa.

La manifestazione sarà ancora protagonista domani e sabato nei comuni di Recanati, Urbisaglia e Macerata per poi concludersi allo Sferisterio con un concerto speciale de La Compagnia di Musicultura che si esibirà nello spettacolo: Viaggiar cantando – Canzoni e Canzonette, ideato da Piero Cesanelli. Info e prenotazioni alla biglietteria dell’arena.

