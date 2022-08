Un museo su strada,

prima tappa ad Appignano

per Sibillini e dintorni

IL TOUR di auto d'epoca che durerà fino al 27 agosto e si concluderà nella cornice dello Sferisterio di Macerata è iniziato oggi dal borgo dell'entroterra. Tutte le vetture sono state costruite prima del 1945

Sono partite. Le splendide autovetture della 14a edizione della Sibillini e dintorni hanno finalmente iniziato a sfilare per le strade marchigiane in un tour che durerà fino al 27 agosto e che si concluderà nella cornice dello Sferisterio di Macerata con lo spettacolo presentato da La Compagnia di Musicultura: “Viaggiar cantando – canzoni e canzonette”.

Nella prima giornata di raduno, per scaldare i motori, è stato scelto il borgo di Appignano che ha saputo accogliere equipaggi e vetture con molta attenzione e interesse, ottenendo ampiamente il favore dell’amministrazione e del primo cittadino. Le vetture, tutte costruite prima del 1945 e molte delle quali con oltre un secolo di storia, non si sono fatte intimorire dalla minaccia pioggia e hanno affrontato le salite che conducono al borgo maceratese attraversando alcuni dei paesaggi collinari più suggestivi dell’intero territorio. Qui l’azienda Giessegi, tra le eccellenze marchigiane, ha aperto le sue porte alla numerosa comitiva per mostrare una delle produzioni che caratterizza maggiormente il comparto economico marchigiano.

«Questo è proprio uno degli obiettivi della nostra manifestazione – spiega il direttore Massimo Serra – unire la passione per le quattro ruote storiche al turismo e alla scoperta delle eccellenze di cui il nostro territorio è costellato. Appignano è stata scelta proprio per questo, perché nonostante le sue ridotte dimensioni ospita un notevole tessuto produttivo che non dimentica le sue tradizioni».

Tra gli occhi di passanti e curiosi il museo itinerante della Sibillini e Dintorni ha proseguito la sua corsa per poi tornare in alcune residenze storiche del territorio dove gli equipaggi sono di stanza. La giornata di domani sarà una delle più impegnative per motori e piloti poiché le vecchie signore visiteranno Loreto, dove sosteranno la mattina davanti alla basilica, Numana e infine Porto Recanati dove alla sera a partire dalle 18,30 ci sarà una sfilata dei motori sul lungomare.

