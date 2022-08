Moto d’epoca: countdown

per la rievocazione

del circuito del Chienti e Potenza

DUE RUOTE - Quarto appuntamento motociclistico del Circuito Tricolore Asi, organizzato club Caem/Scarfiotti. Il programma di sabato 27 e domenica 28

25 Agosto 2022

Come quarto appuntamento motociclistico del Circuito Tricolore Asi, tocca ora al club Caem/Scarfiotti andare in scena con la 26esima edizione della Rievocazione del circuito del Chienti e Potenza per moto d’epoca costruite prima del 1960. Il Circuito Tricolore Asi è una rassegna di eventi top del motorismo storico nazionale, ideato nel 2021 dall’Automotoclub storico italiano, e che ha trovato interesse e sostegno nei Ministeri del Turismo, della Cultura, delle Infrastrutture, della Mobilità Sostenibile e dall’Anci. Sarà Tolentino a fungere da perno, e celebrerà la rievocazione assieme a San Severino, Serrapetrona e Belforte che videro le edizioni della “corsa” a metà degli anni Venti del secolo scorso.

Tra i mezzi più datati ed attesi una Triumph H del 1918, Moto Guzzi Normale 500 del 1923, Moto Piana S5 Sport e Indian Scout 37 del 1925, Sunbeam 500 del 1926, Moto Guzzi C4V e Triumph QA Sport 500 del 1927, Benelli 175 Sport del 1928 e poi altre Moto Guzzi, Norton, Ganna, Benelli, Terrot, Gilera, Ariel, Mello, Rudge, Matchless, Bianchi, Sertum, BSA, Harley-Davidson, BMW, NSU: un autentico museo viaggiante sul progresso tecnologico a due ruote.

Il programma dell’evento prenderà avvio dalla concentrazione dei partecipanti a Tolentino in piazza della Libertà sabato 27 dalle 14 alle 15 ed alle 15,30 la carovana inizierà a muoversi verso Sforzacosta per raggiungere Macerata, dove dopo la circonvallazione delle mura i partecipanti con i loro mezzi sosteranno nei pressi di Palazzo Buonaccorsi dopo le 16. Qui il programma culturale prevede la visita al Museo della Carrozza, il saluto delle autorità e la rappresentazione a due voci de “Il primo Circuito del Chienti e Potenza 1924” curato dal presidente Commissione Cultura Asi Luca Manneschi. Il rientro a Tolentino in serata concluderà la prima giornata. Per domenica sarà nuovamente piazza della Libertà a Tolentino dalle 8,30 ad ospitare il festoso via alla rievocazione lungo il circuito del Chienti e Potenza dalle 9,30, con sosta e prove prima a San Severino poi a Serrapetrona. Dalle 11,15 il trasferimento finale porterà protagonisti e moto d’epoca verso Caldarola, Cessapalombo, Camporotondo, Belforte fino al suggestivo finale al castello della Rancia, con pranzo e premiazioni.

